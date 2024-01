The Last of Us: Part II Remastered se junta à febre de reciclagem de jogos, mas traz extras de luxo

“Remake” e “Remastered”, algo que temos visto bastante ultimamente. Pegam um jogo existente e o refazem com melhorias ou dão um refresh gráfico. Ou lançam uma versão “Director’s Cut”. E o que resta para aqueles que recentemente, finalmente, juntaram recursos para comprar o original? Porque, acreditem as marcas ou não, nem todos os jogadores compram imediatamente o jogo após o lançamento.

Antigamente, quando faziam um "remake", haviam se passado vários anos ou algumas gerações desde o jogo original. Hoje em dia, há casos em que "não passou tanto tempo", como é o caso de "The Last of Us II". Era necessário um "remake"?

Podemos garantir algo: neste jogo, eles estão nos dando mais conteúdo, novos modos e algumas coisas inesperadas que, sem dúvida, tornam este retorno muito atraente. Pontos para o Playstation? Aqueles que compraram o jogo no PS4 podem optar pelo conteúdo para o PS5 por 10 dólares (verifique o site local da Playstation). Você não precisará investir uma grande quantia novamente. E o conteúdo "Sem retorno" será a maior surpresa.

PlayStation Jogo Remake

O que nos apresenta esta nova versão de The Last of Us II?

The Last of Us Part II Remastered é uma remasterização do jogo lançado em 2020 para PlayStation 4 e que agora chegará ao PlayStation 5 em 19 de janeiro (e também será exclusivo). Hoje em dia, há um público maior que conhece a história de Joel e Ellie (graças à série da HBO sobre o videogame), então, do ponto de vista comercial, isso é um acerto.

No momento, em 2020, já fizemos a análise do jogo original, então agora nos concentraremos mais em como foi levar o título para o PS5. No entanto, não podemos deixar de mencionar novamente que neste jogo, a história é incrível. Nesta segunda parte da aventura apocalíptica, Ellie e Abby, a outra protagonista desta sequência, dão tudo de si. Na verdade, ao terminar o jogo, você provavelmente se juntará aos milhares de fãs que ainda estão esperando ansiosamente por uma terceira parte (por favor, menos reprises, mais novidades).

A vantagem de tê-lo no Playstation 5

The Last of Us Part II Remastered aproveita de excelente maneira o console. E isso que era um título que já se via lindo no PS4. Mas observe bem os detalhes dos cenários e a modelagem dos personagens, nota-se um salto gráfico importante.

Em 4K e com uma escala de aumento de 1440p, jogar novamente este título é uma nova experiência. O melhor? Os tempos de carregamento são mínimos, o que faz você querer passar muito mais tempo imerso na história. Geralmente, esse aspecto costuma ser o mais valorizado pelos jogadores ao enfrentar um remake.

Outra vantagem, "muito PS5", são as características adicionadas graças aos controles. Você sentirá tudo: os tiros, a textura ao caminhar na neve, imersão no estilo Playstation.

Conteúdo extra, curiosamente criativo

É esperado que sejam adicionados os "Lost Levels". Neste caso, trata-se de três "níveis perdidos" que, de acordo com o que foi publicado por alguns colegas da área, "estavam planejados para serem incluídos no jogo, mas foram removidos do corte final devido a questões de pós-produção".

PlayStation Last of US

Trata-se do Festival de Jackson, as Alcantarilhas e a caçada ao Javali. Este conteúdo também inclui comentários dos desenvolvedores e são conteúdos que acrescentam um valor extra à história. Acredite, você entenderá ainda mais Ellie depois desses níveis.

Mas o conteúdo "que ninguém esperava, mas amamos" é o modo Guitarra. Literalmente, você tocará guitarra. Isso me lembrou que quando recebemos este videogame, a Playstation nos deu uma palheta temática. Ótima lembrança. Em "Tocar Guitarra", podemos selecionar entre Ellie, Joel ou Gustavo Santaolalla (o compositor argentino da trilha sonora) e tocar guitarra. Mas também banjo e outros instrumentos. Você poderá jogar compondo. Uma diversão necessária após certas etapas do jogo.

Desafie-se a si mesmo

Speedrunner? Também pensaram em você. Assim são chamados os jogadores de videogame que querem desafiar o tempo que levam para passar de fases. Bem, o jogo adicionou o Modo Speedrun, que adicionará um cronômetro ao jogo, que será pausado nas cenas cinematográficas.

PlayStation Jogo

E se falamos de desafios, também há um modo de sobrevivência. É o "Sem retorno", um modo de sobrevivência estilo roguelike. Você terá que sobreviver o maior tempo possível em cada uma de suas tentativas, escolhendo seu caminho através de uma série de encontros aleatórios, enfrentando diferentes inimigos e percorrendo lugares memoráveis, culminando em batalhas contra chefes cheias de tensão.

Este modo está focado nos cenários de "Sem retorno", que estão divididos em 4 modos de jogo: Assalto, onde devemos superar ondas de inimigos para sair vitoriosos, e onde após cada onda somos recompensados com um baú; Captura, onde devemos assaltar uma sala selada e protegida por inimigos para obter uma grande recompensa; Holdout, onde uniremos forças com um companheiro para superar as hordas de inimigos que nos atacarão; e Perseguido, um modo onde devemos sobreviver ao tempo estabelecido da forma que pudermos.

PlayStation Inovação

Ao iniciar Sem Retorno, só poderemos selecionar Ellie e Abby. Depois de cumprir os requisitos, desbloquearás os outros personagens jogáveis: Dina, Joel, Tommy, Jesse, Lev, Yara, Mel e Manny. Cada um deles tem uma forma de jogar específica, armas e árvore de habilidades próprias. Há muito mais para falar sobre esse modo, mas convidamos você a experimentá-lo e aproveitar ao máximo se você gosta de desafios.

PlayStation Remake

Resumo: sim, vale a pena

Se você não jogou The Last of Us Parte II no seu lançamento original ou não conhecia o jogo até o momento da série, esta é uma ótima maneira de se juntar à aventura. Se você já jogou, os extras que eles oferecem por 10 dólares são bastante divertidos e proporcionam uma nova experiência de jogo. Recomendado.