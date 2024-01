OPPO A78 5G, A57 e A38: três smartphones recomendados para jogos, festas e passeios de verão

Registrar os bons momentos de férias e passeios de verão é uma tarefa obrigatória para muitos, mas às vezes o smartphone não acompanha, seja porque a bateria acaba ou as fotos não são de alta qualidade.

Encontramos três modelos da OPPO catalogados por eles como “os melhores” desta temporada: OPPO A78 5G, A57 e A38. Motivos? Características que são chaves como câmera, bateria e durabilidade.

As características chave

OPPO A78 5G é o topo da Série A, um celular com 5G ao alcance de todos, cujo foco é proporcionar uma experiência única de entretenimento.

Tem uma bateria de 5000 mAh, que combinada com a tecnologia de carregamento rápido e seguro SUPERVOOC de 33W desenvolvida pela OPPO, é um amigo fiel que nunca te deixará na mão nos dias de diversão no verão. Além disso, está equipado com alto-falantes estéreo duplos, com o modo "volume ultra" que alcança 200% de potência, ou seja, é um item indispensável para o verão.

Oppo Alta performance

Uma segunda opção é o OPPO A57, perfeito para aqueles que vão em excursões, trilhas, festas na praia, etc., e procuram um celular com toda a tecnologia a um preço acessível. Possui uma bateria de 5000 mAh e a tecnologia própria SUPERVOOC de 33W da OPPO para carregar o dispositivo rapidamente e com segurança, assim você não perde a oportunidade de registrar os bons momentos.

Também possui alto-falantes estéreo duplos que alcançam 200% de potência e a possibilidade de expandir a memória RAM em 4 GB. Possui um design suave ao toque, resistente e anti manchas sob o icônico OPPO Glow, e está disponível nas cores Azul e Preto.

Oppo Smartphone

Por último, o recém-lançado OPPO A38 é uma excelente opção para jovens e adolescentes que procuram um parceiro para suas férias. Possui carregamento rápido de 33W SUPERVOOC, câmera IA de 50 MP e uma nova característica avançada para áudio imersivo e experiência visual. Inclui uma bateria de 5000 mAh, 4GB + 4GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, além de uma tela Sunlight Display.

Oppo Gamer

Sempre que fazemos recomendações, nos preocupamos com as “três b”. Os valores promocionais de referência são: A78 5G R$ 1.999, A57 R$ 1.499 e A38 R$ 1.499. Boas opções se você precisa procurar um aparelho com bom preço para aproveitar este verão no hemisfério sul.