Mais uma vez: Elon Musk no centro das críticas por comentários racistas sobre estudantes de HBCU

Começou o ano e Elon Musk, o reconhecido bilionário e CEO da Tesla e SpaceX, já começou com sua primeira polêmica.

Recentemente ele apoiou uma declaração na rede social X, antigo Twitter, que sugeria que estudantes negros em faculdades e universidades historicamente negras (HBCU) têm coeficientes intelectuais mais baixos.

Rapidamente, este comentário causou controvérsia nos círculos acadêmicos e sociais, gerando um amplo debate sobre o racismo do magnata.

O contexto do comentário de Musk é sobre a possibilidade de colonizar Marte no futuro. Ele expressa sua crença de que a humanidade deve se tornar uma espécie multiplanetária para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Musk acredita que Marte é o planeta mais viável para a colonização devido à sua proximidade com a Terra e à possibilidade de criar uma atmosfera habitável com tecnologia avançada. Ele também menciona a importância de desenvolver foguetes reutilizáveis ​​e tecnologias de propulsão avançadas para tornar a colonização de Marte economicamente viável.

A controvérsia surgiu quando Musk respondeu a um tweet que criticava um programa da United Airlines, criado em 2021, que permite que estudantes de três HBCU se candidatem para se tornarem pilotos.

"Será necessário que um avião caia e mate centenas de pessoas para que essa política insana do DIE mude", escreveu.

O argumento central da polêmica centrou-se na crença de que o coeficiente intelectual e as pontuações do SAT são indicativos da capacidade cognitiva e profissional.

No entanto, essa ideia tem sido amplamente desacreditada ao longo da história, uma vez que estudos têm mostrado que o SAT nem sempre é um preditor preciso de inteligência ou sucesso profissional, e frequentemente reflete a desigualdade racial nos Estados Unidos.

Reação e consequências

O apoio de Musk a essa afirmação gerou críticas em várias frentes. Especialistas em educação e defensores da equidade racial, de fato, apontaram que os comentários de Musk são prejudiciais e perpetuam estereótipos racistas.

Além disso, a controvérsia afetou mais uma vez a percepção dos anunciantes na plataforma X, onde Musk expressou essas opiniões repetidamente.

E claro, esta não é a primeira vez que Musk se envolve em controvérsias relacionadas aos seus comentários nas redes sociais.

Desde a sua aquisição de X, ele tem sido uma figura polarizadora, difundindo teorias de conspiração e comentários que foram qualificados como racistas por alguns observadores. Afinal, sua herança advém diretamente do trabalho escravo das minas de diamante na África do Sul. Não dá para esperar outro comportamento dele.