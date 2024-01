Estes são os oito empregos que vão desaparecer com a chegada da inteligência artificial

As máquinas já estão substituindo os humanos em muitas atividades. Isso não é ruim, certamente cria oportunidades para nos desenvolvermos em outras áreas. Mas não se pode negar que a tecnologia está substituindo as pessoas no campo de trabalho.

É por isso que, com base em um relatório da própria inteligência artificial, vamos identificar os oito empregos que a IA eliminará completamente em cerca de 10 anos.

Trabalhos que desaparecerão com a inteligencia artificial A IA está tomando muitas vagas (kmatija/Getty Images)

Trabalhos que a inteligência artificial substituirá