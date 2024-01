Esses fones de ouvido não precisam de adaptador para carregar: eles fazem isso por fotossíntese

As tediosas conexões de cabos podem ser coisa do passado, graças aos avanços tecnológicos apresentados na Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

Ambient Photonics e Exeger são duas empresas que têm estado trabalhando em uma tecnologia que permitirá carregar dispositivos de forma sem fio, sem a necessidade das tradicionais bases de carga.

A chave desta forma revolucionária de carregamento está em um novo tipo de células solares, inspiradas no processo de fotossíntese das plantas.

Ao contrário dos painéis solares convencionais que utilizam cristais de silício, essas células solares baseiam-se em pesquisas teóricas iniciadas na década de 1960 e com desenvolvimentos práticos na década de 1980.

O CES de Las Vegas tem testemunhado os avanços desta tecnologia, onde as empresas têm integrado células solares finas e flexíveis em diversos dispositivos, como fones de ouvido, estojos de fones de ouvido, walkie-talkies, teclados, mouses e controles remotos de televisão.

Estas novas células solares, chamadas de "sensibilizadas por corantes", imitam o funcionamento das plantas, permitindo utilizar a luz incidente de quase qualquer ângulo. Com uma eficiência de conversão que pode chegar a 38%, essa tecnologia representa um avanço notável em comparação com as células solares tradicionais.

Um exemplo que merece destaque nestes produtos que utilizam essa tecnologia são os fones de ouvido Urbanista Phoenix, que possuem um estojo de carregamento equipado com as novas células solares “Powerfoyle”. Esses fones de ouvido TWS são recarregados tanto em ambientes externos como internos, aproveitando a luz ambiente.

Outro caso notável é o controle remoto Eterna da Universal Electronics, que incorpora células solares deste novo tipo. A Ambient Photonics, a empresa fabricante, anunciou uma colaboração com o Google para desenvolver um dispositivo que aproveite essa tecnologia de carregamento.

Embora essa tecnologia seja adequada para dispositivos com baixo consumo de energia, como teclados, mouses e fechaduras eletrônicas, não é prática para telefones celulares devido ao seu alto consumo de energia.

No entanto, representa uma alternativa promissora para dispositivos IoT e levanta a possibilidade de nos libertar, pelo menos em parte, dos incômodos cabos.