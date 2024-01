Elon Musk procura mais poder de decisão na Tesla: busca ter mais 25% de controle de voto

Elon Musk teve um 2023 muito turbulento em praticamente todos os seus negócios. Parecia que o mais estável era a Tesla Motors, mas as coisas ficaram um pouco incertas com o lançamento estrondoso de sua caminhonete elétrica Cybertruck depois de anos de atrasos e problemas.

Esta situação talvez despertou no magnata um senso de urgência em adquirir maior controle de voto sobre seu conselho de administração. Atualmente, o rapaz possui um poder de voto limitado a 13% do total do conselho de administração, mas agora surgiu um relatório que afirma que ele busca 25%.

É necessário lembrar que apenas alguns dias atrás, Elon Musk foi o centro de uma reportagem explosiva que falava sobre suas declarações racistas.

Imagem: Joe Rogan| Elon Musk fuma erva e revela que desenhou um avião elétrico

Esse hábito e comportamento viciante, muito difundido em meios formais e redes sociais, mas não confirmado nem oficialmente aceito pelo milionário, teria deixado os membros do conselho diretor da própria Tesla e outras empresas de sua propriedade muito preocupados, conforme relatam diversos relatórios recentes.

Elon Musk quer mais poder sobre a montadora Tesla Motors para decidir sobre Inteligência Artificial?

Um relatório dos colegas da CNBC relata como Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, revelou na última segunda-feira, 15 de janeiro, que deseja adquirir cerca de 25% das ações com direito a voto da Tesla.

Musk já possui cerca de 13% da Tesla, o que lhe dá um controle significativo sobre a empresa. No entanto, o empresário acredita que precisa de mais controle para impulsionar os projetos de Inteligência Artificial e robótica dentro da empresa. Pelo menos foi isso que ele disse nas redes sociais.

"Sinto-me desconfortável em fazer da Tesla um líder em inteligência artificial e robótica sem ter cerca de 25% de controle de voto. É o suficiente para ser influente, mas não tanto a ponto de não poderem me derrubar."

É o que ele menciona em sua publicação no Twitter, onde parece aludir de forma indireta ao que aconteceu com Sam Altman e OpenAI, quando seu próprio conselho o expulsou da empresa que ele fundou.

Musk acredita que a IA e a robótica serão fundamentais para o futuro da Tesla. A empresa já está trabalhando em um robô humanoide chamado Optimus, que Musk acredita que poderia ter um impacto significativo na indústria.

O decreto de consentimento foi parte de um acordo com a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) no qual Elon Musk e a Tesla concordaram em pagar multas de 20 milhões de dólares cada. | Foto: Imagenes Falsas (USUARIO)

No entanto, Musk tem enfrentado críticas pelo seu enfoque em IA e robótica. Alguns investidores e analistas acreditam que Musk está subestimando a dificuldade de desenvolver essas tecnologias.

A diretoria da Tesla, por enquanto, já está lidando com uma série de problemas, incluindo o processo de Musk por seu pacote de compensação de US$ 56 bilhões.

O desejo de Musk de controlar ainda mais a Tesla poderia aumentar a pressão sobre o conselho diretor da empresa. Isso é indiscutível.