A série Galaxy S24 permite que você traduza chamadas em tempo real, graças à sua inteligência artificial

A Samsung apresentou sua inovadora série Galaxy S24, que inclui recursos avançados de inteligência artificial para transformar a forma como nos comunicamos e usamos nossos dispositivos móveis. A série se concentra em superar as barreiras do idioma e melhorar todos os aspectos da vida cotidiana.

Estas são todas as características que utilizam IA para potencializar as ferramentas de assistência:

Tradução simultânea

A série Galaxy S24 facilita a comunicação multilíngue através da função de Tradução Simultânea. Pela primeira vez, os usuários podem realizar traduções de voz e texto em tempo real de chamadas telefônicas dentro do aplicativo nativo, sem a necessidade de aplicativos de terceiros.

A privacidade das conversas está garantida graças à inteligência artificial incorporada no dispositivo.

Intérprete ao vivo

A capacidade de tradução em tempo real foi levada a outro nível com a função de Intérprete. As conversas ao vivo podem ser traduzidas instantaneamente em uma visualização de tela dividida, permitindo que as pessoas cara a cara leiam transcrições precisas do que a outra pessoa disse.

Esta função funciona mesmo sem dados celulares ou Wi-Fi, oferecendo flexibilidade em várias situações.

Assistente de escrita

O Assistente de Escrita aperfeiçoa os tons conversacionais para garantir uma comunicação efetiva em mensagens e outros aplicativos. Integrado ao teclado Samsung, ele também oferece traduções em tempo real em 13 idiomas.

No automóvel, o Android Auto simplifica a gestão de mensagens ao resumir automaticamente as mensagens recebidas e sugerir respostas e ações relevantes, mantendo os usuários conectados enquanto se concentram na estrada.

Assistente de notas e transcrição

Para melhorar a organização, a Série Galaxy S24 apresenta o Assistente de Notas no Samsung Notes, gerando resumos e simplificando a criação de notas.

Além disso, o Assistente de Transcrição utiliza inteligência artificial e tecnologia de texto para voz para transcrever, resumir e até mesmo traduzir gravações de voz, inclusive com múltiplos falantes.

Pesquisa com um Círculo do Google

O Galaxy S24 fez um marco na pesquisa online com uma inovadora função de pesquisa por gestos: Pesquisar com um círculo do Google. Ao pressionar o botão inicial, os usuários podem realizar buscas rápidas e precisas cercando, destacando ou tocando qualquer coisa na tela, sem sair do aplicativo atual.