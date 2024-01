iPhone ou Android? Bill Gates revelou qual telefone ele usa e qual é seu aplicativo favorito

Bill Gates, mundialmente conhecido por ser o fundador da Microsoft e por seu absurdo acúmulo de capital, também é famoso por compartilhar suas reflexões e preferências pessoais na internet.

Recentemente, o multibilionário revelou qual dispositivo móvel prefere: Android ou iPhone. A resposta, é claro, causou furor e não demorou a se tornar viral.

A escolha de Bill Gates

Num "Ask Me Anything" no Reddit, Gates revelou sua preferência pelo Android, indicando que ainda não considerou mudar para o iPhone.

Sua seleção atual é um Samsung Fold 4, um presente do presidente da Samsung, JY Lee, que substituiu seu Fold 3 anterior.

De acordo com o magnata, o que ele mais valoriza é a integração do software da Microsoft nos dispositivos Android, facilitando seu uso pessoal.

Quais aplicativos Bill Gates usa?

O bilionário usa seu Samsung Fold 4 para a maioria de suas necessidades móveis, incluindo o uso de aplicativos como Outlook e outros programas da Microsoft.

A ampla tela do dispositivo permite que você evite a necessidade de um tablet, confiando apenas no seu telefone e em um PC portátil com Windows para suas tarefas diárias.

Apesar de ter um iPhone para testes ocasionais, Gates se descreve como um usuário tradicional, preferindo Outlook a plataformas mais modernas como Slack.

Após a saída do mercado dos Windows Phones, a inclinação de Gates para o Android marcou uma mudança em relação à sua preferência anterior pelos produtos da Microsoft.

Embora sua lealdade à marca persista através do software que utiliza, é incerto se as futuras inovações da Apple, como um potencial iPhone dobrável, poderiam alterar sua preferência.