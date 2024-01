Esses são os jogos de videogames mais vendidos de todos os tempos

Para muitos, videogame é sinônimo de lazer. E se engana quem acha que isso é coisa de criança, pois muitas pessoas que cresceram acompanhando franquias como Mario, Mortal Kombat, Sonic e diversas outras, mantêm o amor pelos jogos até hoje. Ou ainda, muitas pessoas que não tiveram contato com os videogames quando criança acabam descobrindo esta paixão depois de adultos.

Tanto amor faz com que o setor dos games arrecade milhões anualmente. Segundo a consultora holandesa de dados mundiais sobre jogos, Newzoo, a expectativa de arrecadação no setor era de US$ 187,7 bilhões em 2023, alta de 2,6% na comparação anual.

E isso pode ser visto refletido nos jogos, em que até mesmo os mais antigos, continuam faturando e muito. Mas você sabe quais são o 10 jogos mais vendidos de todos os tempos? Veja a lista a seguir.

Tetris

Sim, o jogo mais vendido da história também é, em teoria, o mais simples. Criado pelo designer russo Alexey Pajitnov em 1984, o game possui mais de 500 milhões de cópias vendidas, considerando apenas as oficiais e licenciadas.

Mesmo o jogo completando 40 anos em 2024, o jogo só foi zerado pela primeira vez recentemente, por Willis Gibson, um garoto de apenas 13 anos. Saiba mais da história clicando aqui.

Minecraft

Grande fenômeno dos últimos anos, principalmente entre as crianças, Minecraft saiu do mundo dos jogos eletrônicos e virou um verdadeiro estilo de vida. Brinquedos, roupas e os mais variados tipos de produtos foram lançados utilizando a marca, criada pela Mojang, porém, só no mundo dos jogos, já são mais de 238 milhões de cópias vendidas desde 2011, quando foi lançado.

Grand Theft Auto V (GTA V)

Aqueles que gostam de jogos um pouco mais sérios também possuem espaço na lista, já que o terceiro jogo mais vendido do mundo é GTA V, quinto jogo da franquia Grand Theft Auto, criada pela Rockstar Games. Com quase 11 anos de lançamento, o jogo ultrapassa 185 milhões de cópias vendidas.

O próximo título da franquia está previsto para ser lançado em 2025. Será que ele desbanca seu irmão mais velho?

A lista dos games mais vendidos da história segue com:

Wii Sports - 83 millhões;

Player Unknow’s Battlegrounds (PUBG) - 75 milhões;

Mario Kart 8 Deluxe - 60.4 milhões;

Super Mario Bros. - 58 milhões;

Read Dead Redemption 2 - 55 milhões;

Overwatch - 50 milhões;

The Witcher 3: Wild Hunt - 50 milhões.

*Com informações de Olhar Digital.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

