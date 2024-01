Elon Musk faz balanço da SpaceX e foca novamente na colonização de Marte

Elon Musk voltou para Starbase, as instalações da SpaceX no Texas, para falar com seus funcionários sobre o estado da empresa e os planos para os programas Falcon, Starlink e Starship. A seguir, os pontos-chave de seu discurso:

Falcon e Starlink

A SpaceX teve um ano extraordinário em 2023, com 96 lançamentos e 5.268 satélites Starlink ativos.

O propulsor mais antigo conseguiu pousar pela 19ª vez, e está sendo trabalhado para certificar o Falcon para ser reutilizado até 40 vezes.

Nave estelar

A SpaceX está fabricando em Starbase o foguete Starship Super Heavy, o maior objeto voador já feito.

A Starship terá uma potência planejada de 90 milhões de newtons, mais que o dobro do foguete Saturn V da NASA.

Está projetado para voar várias vezes ao dia, e a SpaceX planeja construir uma segunda torre de lançamento em Starbase para melhorar a eficiência.

Destacou-se a criação de uma torre de lançamento de 145 metros com enormes braços mecânicos para capturar o propulsor da Starship em pleno voo e prepará-lo para o próximo voo em uma hora.

Expansão Global e Voos de Ponto a Ponto

A SpaceX planeja ter bases para a Starship em todo o mundo, incluindo uma nova base em Cabo Canaveral e lançamentos a partir de grandes plataformas no mar.

Musk mencionou novamente a possibilidade de usar a Starship para voos de ponto a ponto na Terra, destacando os avanços alcançados durante voos de teste anteriores.

Espera-se realizar o terceiro voo de teste em fevereiro, com o objetivo de alcançar a órbita, ligar a nave em órbita e demonstrar uma reentrada atmosférica segura.

Nave estelar V2 e V3

Procura-se acelerar a produção e os voos da Starship, com melhorias planejadas na Starship V2 para maior confiabilidade e desempenho.

Elon Musk mencionou um design V3 que estenderá a nave para atingir alturas de 140 a 150 metros, superando a altura atual de 121 metros.

Objetivos a Curto Prazo

A SpaceX planeja testar o lançamento de satélites com um mecanismo tipo dispensador PEZ e realizar reabastecimento em órbita em 2024.

Estes passos fazem parte dos objetivos das missões Artemis da NASA, incluindo uma base permanente na Lua e a colonização de Marte .

. O objetivo final é que as Starship venham e vão para Marte para ter uma cidade "incrível e bonita".

Musk enfatizou a importância de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária para garantir a sobrevivência a longo prazo.

O discurso de Elon Musk destaca a ambiciosa visão da SpaceX para o futuro, centrada na exploração espacial e colonização de Marte como uma medida para garantir a sobrevivência da humanidade.