Cientistas captam o buraco negro mais distante já registrado e seu tamanho coloca em dúvida a idade do universo

Todas as teorias sempre nos disseram que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos de existência. No entanto, recentes descobertas de galáxias próximas a esta região são tão grandes que pode-se dizer que foram criadas há muito mais tempo.

Novas estimativas, ainda não confirmadas, indicam que o universo em que habitamos tem o dobro da idade do que foi dito anteriormente. E uma recente descoberta de um buraco negro, o mais distante detectado na história da ciência, alimenta os mitos sobre a idade do cosmos observável.

O buraco negro detectado pelo Telescópio Espacial James Webb está localizado em uma galáxia chamada GN-z11, descoberta pelo Hubble. Quando esse aglomerado estelar foi encontrado, surpreendeu os cientistas, pois a quantidade de luz não era possível para sua idade: apenas 400 milhões de anos.

Agora eles relacionam essa luminosidade ao buraco negro. E embora se saiba que esses fenômenos não emitem luz, eles dizem que o que está ao redor é a enorme quantidade de brilho detectada pelo Hubble há quase 8 anos.

Portanto, embora isso deixe claro que a idade do universo continua sendo de 13,8 bilhões de anos, até que seja provado o contrário, o tamanho do buraco negro coloca em dúvida a origem desses fenômenos massivos. Para que um desses eventos estelares tenha essas dimensões, é quase impossível que o universo tenha sido tão jovem naquela época.

"Este buraco negro está basicamente devorando o equivalente a um Sol inteiro a cada cinco anos. Na verdade, é muito maior do que pensávamos que poderia ser possível para esses buracos negros", disse Roberto Maiolino, astrofísico da Universidade de Cambridge, de acordo com o site NPR.

“Basicamente, não é possível que um buraco negro tão massivo cresça tão rapidamente e em uma fase tão inicial do universo. Essencialmente, de acordo com as teorias clássicas, não há tempo suficiente. É por isso que é necessário invocar cenários alternativos”, destacou o especialista.