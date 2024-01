A previsão catastrófica do FMI sobre as consequências da inteligência artificial no mercado de trabalho

Especialistas em tecnologia como Bill Gates e Sam Altman nos dizem diariamente que a inteligência artificial chega para ser uma ferramenta positiva para a humanidade. E apesar de muitas empresas terem realizado demissões em massa devido à substituição de pessoas por máquinas, esses especialistas insistem que ninguém deveria se assustar.

No entanto, surgem previsões pessimistas e catastróficas como as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que afirmam que uma porcentagem extremamente alta de empregos será perdida nos próximos anos, devido à crescente implementação da inteligência artificial.

De acordo com um relatório recente citado pela BBC, os números indicam que a IA poderia afetar até 40% dos empregos em todo o mundo, enquanto nas economias avançadas esse percentual poderia aumentar para preocupantes 60%.

Kristalina Georgieva, diretora do FMI, expressou sua preocupação sobre as implicações socioeconômicas da crescente automação.

Inteligencia artificial e sua relaçao com a sociedade Imagem referencial (imaginima/Getty Images)

Numa declaração contundente, Georgieva apontou: "Na maioria dos cenários, a IA provavelmente agravará a desigualdade geral". Essa previsão destaca as preocupações sobre como a rápida adoção da tecnologia pode impactar de forma desigual em diferentes regiões e estratos sociais.

As cifras apresentadas pelo FMI sugerem que, em média, 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pela IA.

No entanto, o relatório destaca que esse impacto será mais pronunciado nas economias avançadas, onde a porcentagem de empregos em risco chega a 60%. Isso apresenta um desafio adicional para os países que já enfrentam tensões econômicas e sociais.

Georgieva também alerta sobre a disparidade na preparação e capacidade de aproveitar a IA entre diferentes nações: "Muitos países não possuem a infraestrutura ou a força de trabalho qualificada para aproveitar os benefícios da IA, o que aumenta o risco de que, ao longo do tempo, a tecnologia possa agravar a desigualdade entre as nações".

O relatório do FMI destaca a necessidade urgente de abordar esses desafios de forma global e equitativa. A diretora do FMI faz um apelo à cooperação internacional para desenvolver políticas que mitiguem os impactos negativos da IA no emprego e na desigualdade, ao mesmo tempo que promove a inclusão e o acesso equitativo às oportunidades geradas pela tecnologia emergente.