A NASA lança objetos contra a superfície da Terra para melhorar as missões tripuladas a Marte

Apesar dos adiamentos das missões espaciais, a NASA continua a trabalhar nos seus projetos para alcançar viagens tripuladas a outros corpos rochosos do Sistema Solar. A Lua está em primeiro lugar na lista, mas o sonho de Marte não é abandonado, mesmo sabendo que, por enquanto, não é possível viajar até o planeta vermelho.

O site Xataka publica uma resenha explicando um método estranho em que a NASA está trabalhando para reduzir os custos das viagens a Marte. Especificamente, este projeto envolve colidir objetos contra a superfície em alta velocidade.

Se conseguido, seria útil nos processos de aterragem em Marte, pois economizaria muito combustível em uma missão tripulada ou de sondas espaciais. Isso, teoricamente, seria extremamente perigoso para os astronautas ou equipes que viajem dentro de uma cápsula.

E é precisamente no que eles estão trabalhando. Eles estão fabricando uma cápsula resistente que possa ser lançada de uma altura considerável e que, ao impactar na superfície de Marte, não danifique o que estiver dentro.

A cápsula em questão é chamada de SHIELD (que em espanhol descreve a frase "Dispositivo simplificado de aterragem de energia de alto impacto").

"A NASA pousou com sucesso em Marte nove vezes usando paraquedas de última geração, enormes airbags e mochilas propulsoras para deixar as espaçonaves em segurança na superfície. Agora, os engenheiros estão testando se a maneira mais simples de chegar à sua superfície é colidindo", disse a agência espacial norte-americana em seu site oficial.

A ciência por trás deste artefato reside em sua estrutura. Especialistas o construíram como uma espécie de pirâmide invertida separada por anéis metálicos preparados, cada um deles projetado para amortecer impactos violentos. Xataka o descreve como uma espécie de sanfona.

A NASA quer aplicá-lo para missões de baixo custo em que seja possível executar uma espécie de pouso forçado obrigatório.

“Se você quer aterrissar algo com força na Terra, por que não fazer o mesmo em Marte? E se pudermos fazer um pouso difícil em Marte, sabemos que o SHIELD poderia funcionar em planetas ou luas com atmosferas mais densas”, diz Velibor Cormarkovic, membro da equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL em inglês).