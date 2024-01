Mbappé apresenta os Nike Air Mercurial e Air Max Plus TN, os mais esperados do ano

Por sua vez, as Nike Air Max Plus TN 'Voltage Purple' são uma mistura perfeita entre o design das Air Max Plus e a funcionalidade das Nike Mercurial Superfly.

Sua estética ondulada e reconhecível, em tons de roxo e preto, enfeita a parte superior do tênis. Uma mudança notável é a substituição do icônico 'Tn' por um 'Zm', marcando uma evolução no design.

Apesar disso, as Air Max Plus mantêm sua fidelidade ao design original, embora com um tom roxo ligeiramente mais escuro do que a versão OG 2018.

O lançamento desses tênis especiais foi anunciado nos perfis do Instagram de Mbappé e Nike Football, e já estão à venda por um preço aproximado de US$289.

PREPARE-SE -> Amanhã, teremos o Pacote Nike Air Zoom Mercurial TN em quantidades MUITO limitadas.



⚠️ OBS: Mova-se RAPIDAMENTE, pois provavelmente esgotarão mais rápido do que você pode dizer Mbappé 💨



*𝒰𝓂 𝓅𝑒𝓇 𝒸𝓊𝓈𝓉𝑜𝓂𝑒𝓇*



Fique atento ao link nas respostas amanhã 🔗 pic.twitter.com/bFVP66Newh — WorldSoccerShop (@WrldSoccerShop) 14 de janeiro de 2024

