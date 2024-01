Este é o motivo pelo qual Dragon Ball Super nunca poderá superar Dragon Ball Z

Apesar da chegada de Dragon Ball Daima em 2024, Dragon Ball Super continuará seu curso com o lançamento do capítulo 100 do mangá, apesar de alguns fãs da franquia expressarem que a série não atingiu o nível de Dragon Ball Z.

E é que Dragon Ball Super tem sagas promissoras, mas não conseguiu extrair todo o seu potencial, em contraste com o bem-sucedido Dragon Ball Z.

A diferença está na participação de Toriyama.

A diferença no tratamento de ambas as séries é atribuída principalmente à participação de Toriyama. Com Dragon Ball Super, Akira Toriyama adotou um papel mais discreto, limitando-se a escrever os roteiros para manter a coerência com sua criação original.

No entanto, sua abordagem nas batalhas mudou, pois já não detalha as lutas da mesma maneira que fazia em Dragon Ball Z. Isso tem levado a uma perda de profundidade e essência nas batalhas, de acordo com a percepção de alguns seguidores.

Embora Toriyama não pareça estar preocupado com essa mudança e afirme que adora o trabalho realizado nas batalhas de Dragon Ball Super, alguns fãs sentem que a série perdeu a intensidade e a qualidade que caracterizaram as épicas lutas de Dragon Ball Z.