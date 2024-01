Churrasqueira equipada com Inteligência Artificial promete entregar o ‘Churrasco Perfeito’

Perfecta, a churrasqueira equipada com Inteligência Artificial. (Reprodução / YouTube - Divulgação Seergrills)

As tecnologias de Inteligência Artificial seguem avançando a passos largos. Enquanto algumas IAs generativas auxiliam em buscas sobre assuntos de interesse e softwares são capazes de gerar imagens ultrarrealistas, até mesmo robôs se beneficiam desta tecnologia e mostram ser capazes de interagir com as pessoas durante atividades diárias de lazer.

Durante a CES 2024, um anúncio inesperado mostrou que um dos próximos passos para as tecnologias de inteligência artificial pode estar diretamente ligado a um dos pratos preferidos, e mais consumidos, pelos brasileiros.

Já imaginou fazer um churrasco sem precisar se preocupar em ficar de olho para garantir que a carne esteja perfeita? Segundo a startup Seergrills isso será possível com a utilização da Perfecta, uma churrasqueira equipada com inteligência artificial e que, segundo a equipe, programada para assar a “carne perfeita” no tempo recorde de dois minutos.

O item foi uma das sensações do evento

Conforme publicado pelo portal Jovem Nerd, a Perfecta foi anunciada ao longo da CES 2024, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo.

Com uma estrutura capaz de assar os dois lados da carne ao mesmo tempo, o equipamento se aproveita do calor gerado por infravermelho, que pode alcançar até 900ºC, e é completamente controlado por um programa de inteligência artificial.

Por sua vez, a IA fica responsável por calcular o tempo de cozimento da carne para que ela alcance exatamente o ponto desejado pelo usuário, garantindo assim que cada um tenha a sua carne perfeita para curtir um churrasco agradável e sem as preocupações de ficar comandando a churrasqueira.

O item está sendo comercializado em pré-venda pelo site da startup e tem o valor promocional de lançamento estimado em 2,5mil dólares, o que na cotação atual equivale a, aproximadamente, R$12 mil reais.

Apesar de prometer uma verdadeira revolução no que diz respeito ao churrasco, ainda não se sabe ao certo a capacidade do item, mas o vídeo de divulgação da Perfecta mostra que as possibilidades de assados não ficam restritas a apenas um bife. Confira:

Leia também: Robô gamer é capaz de jogar videogame e demonstrar emoções como uma pessoa