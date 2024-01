Toriyama adverte que este poderia ser o último arco de Dragon Ball Super

O site oficial de Dragon Ball liberou as primeiras imagens do episódio 101 do mangá de Dragon Ball Super. Por enquanto, não há detalhes específicos sobre o que abordará esse novo arco da série. Mas, teoricamente, deveria ser um confronto dos Guerreiros Z (ou S) contra o malvado Freeza, que agora desfruta de sua nova transformação, que conhecemos como Black.

No entanto, há um detalhe que deveria chamar mais a nossa atenção. De acordo com o que Akira Toriyama declara há anos, este deveria ser o arco para dar um ponto final em Dragon Ball. Sem sequências ou retornos, as aventuras de Goku e o resto da turma do anime deveriam terminar neste arco.

Akira Toriyama não o advertiu diretamente, mas de acordo com a resenha do Screen Rant, há anos o mangaká japonês avisou que sua ideia principal era que Dragon Ball Super contasse o que aconteceu entre o final da batalha contra Kid Buu e o final, quando todos se reencontram para o torneio de artes marciais em que Goku vai embora com Uub.

Ele disse na época que queria conectar ambos eventos para finalizar completamente suas histórias. Portanto, ao conhecer a idade de cada personagem no arco de Super Hero, tudo indica que esse momento aparecerá neste arco que estreia nesta quinta-feira, 18 de janeiro.

Será o fim definitivo? Ninguém pode afirmar ou negar. O certo é que o anime segue por um caminho diferente do que está acontecendo no mangá. Dragon Ball Daima estreia no final de 2024, com uma história que tem tons de spin-off escrita por Akira Toriyama.

A única coisa que nos enche de esperança, nós que queremos que a história continue, é que Akira Toriyama sempre escreve e ilustra no momento. Inicialmente, o mangaká japonês queria terminar as histórias no arco de Freeza; o que aconteceu depois é uma prova de que ele está sempre atento ao que o público pede.

Então, por agora só nos resta esperar pela estreia do capítulo 101 do mangá de Dragon Ball Super, que será lançado esta mesma semana através do Manga Plus.