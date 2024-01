Skylab 4, ou a história da primeira ‘greve’ a bordo de uma nave espacial

Há meio século, durante a missão Skylab 4 na década de 1970, foi registrado o que é considerada a primeira greve espacial. Neste voo, protagonizado por astronautas novatos, eles enfrentaram condições desconfortáveis e uma carga de trabalho esmagadora imposta pela NASA.

O descontentamento se manifestou em erros, atrasos e na ocultação de sintomas de tontura e vômitos.

A tripulação, composta por Gerald Carr, William Pogue e Edward Gibson, ficou sobrecarregada com instruções detalhadas e uma constante microgestão de Houston. A falta de tempo para se adaptar à falta de gravidade e às condições desconfortáveis no Skylab geraram tensões.

Além disso, o descontentamento foi agravado por problemas logísticos, como a falta de iluminação dentro dos armários e a dificuldade para encontrar objetos.

Os incômodos, combinadas com a pressão do trabalho, levaram a uma aparente ‘rebelião’. Os astronautas começaram a cometer erros e a atrasar-se nos seus experimentos. Havia até rumores que desligaram o rádio no dia de Natal, gerando mal-entendidos.

No entanto, após uma teleconferência com a NASA, chegou-se a um consenso para aliviar a agenda e dar prioridade à pesquisa chave.

Apesar dos desafios, a tripulação do Skylab 4 conseguiu completar todos os experimentos programados e alguns adicionais. Este episódio destaca a importância da psicologia nas missões espaciais e a necessidade de flexibilidade na gestão do tempo.

Embora tenha sido mitificado como um ‘motim’, a realidade foi uma adaptação a condições extremas e demandas excessivas.