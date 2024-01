Quem é Oliver Mulherin? Marido de Sam Altman também é especialista em IA

Sam Altman deixou para trás as polêmicas de sua estranha demissão e reintegração ao cargo de CEO da OpenAI e decidiu dedicar um tempo à sua vida pessoal. No início deste mês de janeiro, ele se casou com seu namorado, Oliver Mulherin.

A decisão e a cerimônia foram surpreendentes para aqueles que não fazem parte do seu círculo mais próximo, pois nunca vazou que eles estavam planejando selar seu amor em casamento.

Altman, conhecido por seu perfil discreto em relação à sua vida pessoal, compartilhou a notícia através de suas redes sociais privadas e rapidamente se tornaram virais.

O casamento, caracterizado por sua discrição, ocorreu na residência havaiana de Altman, mesmo local onde posteriormente foi realizado um jantar.

Estavam apenas os noivos e os convidados, um grupo próximo de familiares e amigos, como pode ser visto nas fotos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Quem é o atual marido de Sam Altman?

Oliver é um engenheiro de software australiano que trabalha, assim como Altman, na área de inteligência artificial. Ele se formou na Universidade de Melbourne com uma graduação em ciência da computação.

Mulherin trabalhou anteriormente na Meta, onde atuou como engenheiro de software de aprendizado de máquina. Na empresa de Mark Zuckerberg, ele trabalhou no desenvolvimento de sistemas de recomendação e publicidade.

Sua experiência está focada em Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial, com uma participação destacada na Fundação IOTA e na Meta.