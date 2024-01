Harmonia ou excesso? O debate entre Jeff Bezos, Elon Musk e Satya Nadella sobre a vida profissional

A ideia de equilibrar a vida profissional com a pessoal é um debate constante que todos nós já nos questionamos alguma vez.

No caso dos líderes empresariais, essa discussão assume ainda mais importância devido ao número de vidas em jogo que uma empresa pode ter.

No entanto, longe de uma conciliação, figuras como Jeff Bezos, Elon Musk ou Satya Nadella são conhecidas por suas filosofias divergentes em relação à integração do trabalho e da vida pessoal.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, fundador da Amazon e o segundo homem mais rico do mundo, prefere falar de “harmonia” em vez de “equilíbrio” entre trabalho e vida pessoal.

Em um evento da Axel Springer em 2018, Bezos expressou que essa harmonia é um círculo e não uma balança, e que a felicidade em um aspecto da vida impulsiona o sucesso no outro.

Na verdade, ele afirma sentir-se feliz em casa, refletindo ser uma pessoa que não coloca apenas sua empresa em primeiro lugar.

Satya Nadella e a harmonia

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, rejeita a noção de equilíbrio entre trabalho e vida, optando mais pela ideia de "harmonia" vida-trabalho.

Em 2019, em uma entrevista com o Australian Financial Review, Nadella falou sobre alinhar seus interesses pessoais profundos com seu trabalho.

E é que o empresário reconhece que a felicidade é mais importante do que ser eficiente no trabalho.

Elon Musk: trabalho intenso e sem concessões

Do outro lado está Elon Musk, conhecido por sua ética de trabalho intensa e suas altas expectativas para seus funcionários.

Em 2022, depois de adquirir X (anteriormente conhecida como Twitter), Musk enviou um e-mail aos funcionários exigindo dedicação total ou deixar a empresa.

Na mesma linha, Musk, que trabalha até 120 horas por semana, tem sido crítico com o trabalho remoto e o rotulou como "moralmente incorreto".

Seu estilo de trabalho incluiu até dormir no chão da fábrica da Tesla, o que contrasta com os outros dois empresários de tecnologia que analisamos.

Tesla. Elon Musk (AP/Especial)

Embora algumas figuras como Bezos e Nadella busquem uma integração harmoniosa entre trabalho e vida pessoal, outros como Musk preferem uma abordagem mais exigente e absorvente.