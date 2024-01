Elon Musk matou o Twitter para transformá-lo em X e agora quer transformá-lo em PayPal

Elon Musk, o bilionário proprietário do X, aquela plataforma que em algum momento foi a popular rede social Twitter e que agora se transformou em uma criatura estranha que nem todos gostam, continua avançando com seu plano de transformar essa rede social em um “aplicativo para tudo”.

Desde o momento mesmo das controvérsias sobre as reviravoltas na trama, onde o milionário praticamente foi obrigado a comprar o Twitter, o sujeito já falava sobre sua intenção de dar uma guinada radical ao site, caso se tornasse o proprietário.

Em essência, a ideia é que X poderia evoluir para se tornar a versão ocidental de algumas plataformas concentradoras de serviços que são muito populares na Ásia, como o LINE e o Venmo, que integram até mesmo um sistema para realizar pagamentos e outras transações financeiras.

Mas a realidade é que, nesta altura e com as ações da X colapsando em uma queda livre constante, muitos podem começar a temer que Elon Musk esteja procurando por todos os meios possíveis encontrar alguma injeção de capital que não transforme seu investimento em um desastre histórico.

É possível que Elon Musk transforme X, antigo Twitter, em um novo PayPal?

Numa publicação no seu blog corporativo oficial, a equipe do X anunciou que lançará um serviço de pagamento entre pares para “revolucionar 2024″. No entanto, a publicação não inclui nenhuma informação sobre quando ou como poderia ser lançado, e Musk tem um histórico de lançar novos recursos e depois retirá-los.

O perfeito exemplo disso é o assunto dos NFT que supostamente chegaram para revolucionar sua rede social e impulsionar suas receitas, acabando tudo em um fracasso retumbante. Mas mesmo assim, a publicação do blog lista alguns dos avanços e "conquistas" de Elon Musk e companhia no último ano.

Dito isto, em relação ao serviço de pagamentos, já está registrado em pelo menos 32 estados, de acordo com o TechCrunch. Embora não tenhamos certeza se essa é a resposta para salvar X.

Os usuários do que era o Twitter agora desejam fazer microblogging e pagamentos bancários em um mesmo aplicativo? A resposta ninguém tem, embora a proposta pareça própria de uma comédia.

O fato é que o investimento inicial de Elon Musk nesta empresa perdeu pelo menos 71% de seu valor desde que ele se tornou o novo proprietário.

É óbvio que o magnata está buscando novas maneiras de tornar a rede social lucrativa novamente, mas é possível que, nesse processo, ele acabe se diversificando demais, fazendo com que X se torne agora uma rede social que trata de tudo e de nada.

O que acontecerá com tudo isso a longo prazo? É difícil dizer. No entanto, é provável que Musk tenha que fazer algumas mudanças importantes se quiser que a rede social seja bem-sucedida.

E isso pode resultar na perda de seguidores.