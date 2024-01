Dragon Ball Heroes enlouquece fãs do anime com a incrível abertura de nova saga

Dragon Ball Heroes apresenta um anime brutal que enlouqueceu os fãs do anime. Através de imagens da série, que percorre a história da franquia, os responsáveis por essa produção reuniram momentos emocionantes do universo de Akira Toriyama.

Embora saibamos que Dragon Ball Heroes não faz parte do cânone da série, é oficial. E reúne absolutamente tudo o que aconteceu em Dragon Ball, sem ignorar GT, como Super faz. Adiciona outros personagens entre vilões e aliados aos Guerreiros Z, sem tirar importância dos protagonistas.

É assim que vemos Goku pequeno treinando com Krillin; Vegeta e uma versão brutal de Trunks do Futuro, como os principais protetores da linha multiversal que se desenvolve em Dragon Ball Heroes.

Também vemos vilões desta saga como Mega Sheron ou o bestial e implacável Majin Ozotto, que é um personagem criado por Akira Toriyama para o videogame Dragon Ball Z V.R.S., lançado em 1994.

Majin Ozotto é um ser malvado e poderoso que busca conquistar o universo. Ele possui uma força e resistência sobre-humanas, e pode voar. Também tem a capacidade de disparar raios de energia de seus olhos.

Em Dragon Ball Heroes, Majin Ozotto retorna como um vilão. Ele se une à Patrulha do Tempo para ajudar a derrotar Goku Xeno. No entanto, Majin Ozotto trai a Patrulha do Tempo e se torna o principal antagonista da saga.