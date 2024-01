Veja os jogos que fizeram sucesso nos fliperamas entre os anos 80 e 90

Em uma época em que os jogos de videogame ainda não estavam completamente adaptados para as casas dos jogadores, os fliperamas foram responsáveis por emplacar os maiores títulos e entreter toda uma geração de crianças, jovens e jovens adultos dos anos 1980 e 1990.

Também conhecidos como “arcades”, eles são espaços voltados para o entretenimento, utilizando os mais variados aparelhos de jogos disponibilizados em salões abertos ao público.

No Brasil, se você foi um jovem entre o final dos anos 1980 e os anos 1990, certamente deve ter passado alguma parte de sua infância, ou adolescência, em um dos diversos fliperamas espalhados nos centros comerciais e shoppings centers do país.

Se este for o seu caso, então certamente alguns dos títulos dessa lista te farão relembrar momentos de diversão em uma época na qual os videogames ainda não estavam dentro da casa, e dos computadores, das pessoas. Confira:

Captain Comando

Apelidado pelos jogadores como “Capitão Comando”, o jogo “Captain Comando” foi lançado pela Capcom no ano de 1991. Com similaridades ao Final Fight, o game se passa no ano de 2026 e permitia que o jogador escolhesse entre um dos quatro personagens disponíveis para jogo.

Nostálgico, o game foi considerado como o 21º melhor beat-em-up já lançado, e chegou até mesmo a ganhar versões adaptadas para consoles como o Nintendinho. Em 2018, uma nova versão foi disponibilizada para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Computador.

Space Invaders

Um dos grandes clássicos dos fliperamas e que ainda é sucesso até os dias de jogo é o Space Invaders. Considerado como um marco transformado para a indústria dos jogos, o game foi tido como o pioneiro da Era de Ouro dos fliperamas.

Lançado em 1978, o jogo se tornou rapidamente um fenômeno e foi responsável por conquistar marcas históricas, chegando a quase esgotar as moedas de 100 ienes no Japão e modernizando os arcades americanos, conforme relata o portal Hardware.

Metal Slug

Chegando em uma era onde os fliperamas já começavam a perder espaço para os consoles, Metal Slug foi disponibilizado em 1996 e aclamado por seu visual diferenciado e por trazer uma boa quantia de “humor ácido” para um jogo de fliperama.

O game se passa em um mundo envolvido em constante guerras entre duas facções que tentam conquistar a supremacia global. No papel de um soldado, você deve destruir a fortaleza inimiga e recuperar artefatos importantes, conhecidos como “Slugs”.

Por se tornar um grande sucesso, o game também ganhou novas versões para diversas plataformas, com a mais conhecida sendo a de PC.

Leia também: Hogwarts Legacy vende mais de 22 milhões de cópias em 2023

Mortal Kombat

Considerado como um dos títulos atemporais entre os jogadores, “Mortal Kombat” foi um dos jogos que saiu dos fliperamas para continuar mantendo sua força na era dos consoles e computadores.

Visto como um dos maiores sucessos entre os jogos de luta, “Mortal Kombat” se tornou uma franquia mundialmente reconhecida e responsável por abrir caminho para diversos jogos de luta um tanto quanto sangrentos.

Street Fighter II

Um dos maiores jogos de luta de toda a história dos videogames, “Street Fighter II” foi sem dúvidas um game capaz de revolucionar a história dos fliperamas, e da própria Capcom, sua desenvolvedora.

Com personagens representando diversas culturas e com visual atrativo, o game se tornou conhecido principalmente pelos golpes especiais, que até hoje são relembrados pelos jogadores tanto das versões antigas, quanto das mais modernas.

Ao todo, mais de 60 mil máquinas do jogo foram vendidas em todo mundo e responsáveis por revolucionar as mecânicas de jogo e a forma de se jogar competitivamente em um fliperama.