Empresa de câmeras oferece US$ 1 milhão a quem filmar um OVNI

Gravar um OVNI não deve ser algo fácil. Os registros ao longo da história, além de serem de procedência duvidosa, geralmente têm má qualidade para os espectadores. Imagens nítidas da suposta chegada de extraterrestres é algo que ainda não temos.

É por isso que uma empresa de câmeras de segurança, chamada Ring, está disposta a doar US$1 milhão para quem conseguir obter imagens de vida extraterrestre.

Não é simples. Existem algumas condições que a empresa exige para poder desembolsar essa quantia de dinheiro ao vencedor (ou vencedores).

Em primeiro lugar, as imagens têm que ser capturadas por uma das suas câmeras. O concurso, chamado ‘US$ 1 milhão em busca de extraterrestres’, tem a intenção (de marketing) de aumentar as vendas das câmeras da empresa.

Para participar no concurso, os concorrentes devem enviar um vídeo ou uma foto de um OVNI gravado com uma câmera Ring. O vídeo ou a foto deve ser de alta qualidade e deve mostrar claramente o objeto voador não identificado. Os participantes também devem fornecer informações sobre o local e a hora do avistamento.

Suposto OVNI Instagram

Um painel de especialistas avaliará os vídeos e fotos recebidos. Os vídeos ou fotos considerados mais convincentes serão finalistas do concurso.

Esta iniciativa tem gerado muita atenção, tanto de entusiastas de OVNIs como de céticos. Alguns acreditam que o concurso é uma forma de promover as câmeras Ring, enquanto outros acreditam que é uma oportunidade real para descobrir evidências de vida extraterrestre.

A Ring lançou este concurso em outubro de 2023. E até a data atual, com 15 dias de 2024 já passados, eles ainda não anunciaram nenhum vencedor.