Dragon Ball: IA entrega uma versão hiper-realista de Gine, mãe de Goku

Atualmente, estamos testemunhando um fenômeno viral impulsionado pela inteligência artificial: uma reimaginação realista de personagens clássicos (e não tão clássicos) de nossa infância. Apesar dos debates que tem gerado, a IA se tornou uma grande aliada para a criatividade.

E nesse cenário, Dragon Ball manda.

É que, no vasto universo das séries animadas japonesas, Dragon Ball se destaca como um dos títulos mais bem-sucedidos e famosos. Um estudo realizado pela Reel Rundown coloca a história de Goku como um dos animes mais populares em todo o mundo, ocupando a segunda posição, apenas atrás de Naruto.

O fenômeno da IA nos trouxe imagens realistas de personagens como Vegeta, Krilin e outros criados pela criatividade de Akira Toriyama. Agora, é hora de uma versão mais próxima da vida real da mãe de Goku, Gine.

Originalmente, a conta do Instagram @mysmartarts compartilhou essas representações realistas de uma Gine que está linda, nos mostrando a mãe do Goku de uma perspectiva mais próxima da realidade. Isso demonstra que a inteligência artificial continua evoluindo e ditando o ritmo para as gerações futuras.