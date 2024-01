Cientistas da NASA descobrem a maior reserva de água no universo a 12 bilhões de anos-luz de distância

O 2024 mal começou e os cientistas da NASA não param de explorar o universo. Este ano será crucial para as descobertas astronômicas e essa recente descoberta o demonstra. Eles encontraram a maior reserva de água de todo o cosmos visível, a uma distância de 12 bilhões de anos-luz da Terra.

Isto é quase no amanhecer do nosso universo. De acordo com uma resenha da National Geographic, a NASA detecta o líquido vital, extremamente abundante, em um quasar, um objeto astronômico extremamente luminoso e distante que está no núcleo de uma galáxia ativa.

Esses objetos são considerados núcleos galácticos ativos e emitem grandes quantidades de energia, principalmente na forma de luz visível, radiofrequências e raios X.

A descoberta é obra de uma equipe de pesquisadores que trabalham no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia (JPL em inglês). Eles explicam que a quantidade de água detectada neste quasar é 140 trilhões de vezes maior do que a existente na Terra.

Água no amanhecer do universo, quando tinha apenas 1,6 bilhões de anos de existência; agora tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos.

"O ambiente que cerca este quasar é único no sentido de que está produzindo essa enorme quantidade de água. É outra demonstração de que a água está presente em todo o universo, mesmo nos tempos mais remotos", disse Matt Bradford, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Quasares no universo

Os quásares são conhecidos por serem algumas das fontes mais poderosas de energia no universo observável. Acredita-se que a fonte dessa energia seja um buraco negro supermassivo no centro da galáxia hospedeira. A intensa radiação vem da região próxima ao buraco negro, onde o material circundante é aquecido extremamente antes de ser consumido pelo buraco negro.

Embora os quasares sejam extremamente brilhantes, sua luz pode chegar até nós a partir de distâncias cosmológicas, o que significa que muitos quasares que observamos hoje existiram quando o universo era muito mais jovem. Estudar quasares fornece informações valiosas sobre a evolução e as condições no universo primordial.