Para os gostos, cores: Adidas apresenta seus novos tênis Samba inspirados em um guardanapo

Quando parecia que as Adidas Samba, um dos modelos mais populares de 2023, iriam perder relevância, a multinacional garantiu que não será assim. Este modelo, que fez sucesso no ano passado, retorna renovado e com a intenção de deixar uma marca forte em 2024.

A fórmula infalível da colaboração eterna, como demonstrado pelo recente sucesso das Nike Air Jordan x Dior, continua sendo eficaz. Desta vez, a Adidas recorreu ao estúdio de design de calçados experimental líder mundial: Studio Hagel.

A aliança entre a Studio Hagel e a Adidas Samba deixou de ser um rumor e se tornou uma emocionante realidade, e os primeiros resultados dessa colaboração já foram revelados.

Estes tênis, aparentemente inspirados nos típicos guardanapos retrô e um pouco preppy encontrados em restaurantes, conquistaram uma ampla comunidade de seguidores.

Disponíveis em quatro combinações de cores diferentes: verde e vermelho, azul elétrico e turquesa, branco, azul e rosa, uma das principais diferenças em relação aos modelos anteriores reside no uso de um material completamente renovado.

Enquanto a maioria dos pares anteriores eram feitos de couro ou camurça, a Studio Hagel optou por um material macio semelhante ao crepe.

Cada painel se destaca com uma linha de costura em contraste, e em todos os tênis, pequenas flores desenhadas por Cecilie Bahnsen, uma renomada estilista de Copenhague, estão bordadas.

Os tênis são completados com uma sola de borracha e levam a marca “Hagel” nas laterais, lembrando a todos que não são uns Sambas comuns. Apesar da surpresa para muitos, ainda não se sabe quando será lançada a coleção Studio Hagel x Samba ou se será lançada realmente, já que a Adidas não fez comentários a respeito.