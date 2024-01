O cometa Diablo chegará em 2024: é maior que o Everest e possui uma energia poderosa

O cometa Diablo chega em 2024: é maior que o Everest e com energia poderosa O cometa ficará visível entre os meses de abril e junho (Foto: Unsplash)

Em 2024, os fenômenos astronômicos serão espetaculares. Já começou em janeiro com a chuva de estrelas Quadrântidas e as conjunções da Lua com Vênus e Marte.

Os próximos meses serão muito movimentados em termos astronômicos e os astrólogos já se preparam para observar cada movimento para saber como afetarão as energias de cada um desses eventos.

Mas há um fenômeno que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA, na sigla em inglês) está de olho, ocorre a cada 71 anos e em 2024 passará pela abóbada celestial.

Trata-se do cometa 12P/Pons-Brooks, também conhecido como "cometa diabo", devido a uma formação de gelo e gás em sua cauda que tem a forma de chifres.