CES 2024: estas são as PS5 Slim com capas metálicas coloridas que a Sony apresentou

Em setembro de 2023, a Sony revelou uma nova linha de placas laterais para seu console PS5 sob o nome de Deep Earth Collection. Esta coleção incluía opções de cores azul, vermelho e prateado. Embora essas variantes ainda estejam disponíveis, a Sony decidiu expandir sua oferta com a introdução da nova variante PlayStation 5 Slim.

A PS5 Slim foi exibida na CES 2024, apresentando opções de cores como vermelho vulcânico, azul cobalto e prata esterlina, todas acompanhadas por versões correspondentes de seu controle DualSense.

Este lançamento não surpreende, pois em outubro do mesmo ano, a Sony havia anunciado sua intenção de oferecer alternativas de capa de console para clientes insatisfeitos com a carcaça branca padrão.

Embora a PS5 Slim ofereça uma opção de placas laterais em preto fosco, a apresentação na CES se limitou às versões vermelha, azul e prateada. A versão em preto fosco provavelmente seguirá um estilo semelhante às opções já disponíveis, considerando que a Sony já comercializa uma versão chamada Midnight Black para o PS5 padrão.

Surge a pergunta de quando estarão disponíveis outras opções de design e cor das placas laterais para o PS5 Slim.

A Sony já oferece diversas opções de design e combinações de cores para o PS5 original, como Cosmic Red, Nova Pink, Galactic Purple, Starlight Blue e Grey Camouflage, com preços variando entre US$ 55 e US$ 60 através da loja online PlayStation Direct.

No entanto, ainda não foi anunciado quando ou se essas opções serão estendidas para o PS5 Slim.