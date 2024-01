CES 2024: apresentado outro dispositivo que tem a intenção de substituir o celular

Não tem uma tela grande, teclado ou sistemas operacionais da Apple e Android. Funciona com inteligência artificial e surge como uma nova opção para substituir os celulares. É um smartphone? Não. Parece um smartwatch, mas também não é isso. É um dispositivo chamado Rabbit r1 pronto para revolucionar completamente o mundo da tecnologia.

Apareceu na CES 2024 e surpreende a todos. É como uma espécie de computador, diz Jesse Lyu, fundador e CEO da empresa Rabbit, que é a criadora deste aparelho.

"Nossa missão é criar um dispositivo tão intuitivo que você não precisa aprender a usá-lo", diz Lyu em um vídeo postado nas redes sociais da empresa. Com essa descrição, já temos uma ideia do quão avançado esse aparelho pode ser e das capacidades que ele possui em suas pequenas dimensões.

O Rabbit é considerado o primeiro agente de IA pessoal, pois além de ser um assistente de voz, ele pode ver e interagir com aplicativos como um humano, o que significa que ele pode realizar tarefas para você sem que você precise iniciá-las manualmente.

Algumas dessas tarefas podem ser pedir um táxi por aplicativo, fazer um pedido de comida ou fazer compras em lojas virtuais. Além disso, é completamente independente do smartphone. Não precisa de um dispositivo móvel emparelhado para funcionar.

É pequeno e cabe na palma da sua mão, com uma tela sensível ao toque de 2,88 polegadas e uma câmera giratória para fotos e vídeos. Também possui um botão giratório e de pressão para navegação e interação, de acordo com um artigo do TechCrunch.

Apesar de não ter uma tela grande, o controle pode ser feito por meio de toque ou por voz. Você pode usar sua voz ou o botão para se comunicar com o Rabbit r1. Seu sistema operacional, Rabbit OS, é semelhante aos assistentes de voz tradicionais, como Alexa ou Google Assistant, mas com a capacidade adicional de visualizar e interagir com aplicativos.