A continuação de Dragon Ball Super está chegando? O produtor executivo do anime aparecerá em breve para dar notícias

Este ano teremos um novo anime de Dragon Ball, mas infelizmente não será a continuação de Super. Dragon Ball Daima foi anunciado no último trimestre de 2023 e sua estreia está programada para o final deste ano.

No entanto, as coisas podem se adiantar ou pode haver novidades no universo de Dragon Ball, já que Akio Iyoku, produtor executivo da icônica série, está programado para fazer uma aparição especial em uma convenção no próximo dia 28 de janeiro.

Durante este evento, espera-se que Iyoku compartilhe detalhes emocionantes sobre o próximo anime intitulado Dragon Ball Daima, programado para estrear no outono deste mesmo ano, segundo a resenha do Vida Extra.

O anúncio da participação de Akio Iyoku tem causado um grande alvoroço na comunidade de Dragon Ball, pois os fãs estão ansiosos para saber mais sobre o futuro da franquia.

A promessa de revelações exclusivas sobre Dragon Ball Daima despertou a curiosidade dos fãs, que estão em busca de detalhes sobre a trama, os personagens e a direção criativa deste novo projeto.

Além da expectativa em torno de Dragon Ball Daima, a especulação aumentou em relação à possibilidade de Akio Iyoku usar a convenção para fazer anúncios adicionais. Os rumores sobre possíveis revelações relacionadas ao mangá de Dragon Ball ou a apresentação de outro anime têm elevado o entusiasmo dos fãs a níveis ainda mais altos.

O fan service, tão característico da franquia Dragon Ball, alimentou as esperanças de que a convenção do dia 28 de janeiro traga aos fãs mais do que o esperado. A possibilidade de surpresas adicionais gerou especulações e emoção entre os fãs, que estão ansiosos para se envolver em novas aventuras e desenvolvimentos dentro do universo de Dragon Ball.

Com a data da convenção se aproximando rapidamente, a comunidade de Dragon Ball está em suspense, ansiosamente aguardando as palavras de Akio Iyoku e as emocionantes revelações que podem definir o futuro desta amada saga.

A combinação da experiência do produtor executivo e a possibilidade de anúncios inesperados tornam este evento uma obrigação para os fãs de Dragon Ball em todo o mundo.