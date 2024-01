Um androide baseado em um perigoso saiyajin poderia ter sido o vilão de Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball Super: Super Hero poderia ter sido um filme realmente épico se um rumor que surgiu antes de sua estreia tivesse se tornado realidade. Milhares de fãs ao redor do mundo especulavam sobre o vilão da história, antes de descobrirem que era uma nova versão de Cell, chamada Cell Max.

Os nomes dançaram pelas redes sociais entre vazamentos, rumores e suposições. E realmente foram poucos os que acertaram os planos de Akira Toriyama e Toei Animation com esse breve retorno da Patrulha Vermelha.

No entanto, houve um ilustrador que, com base em um rumor das redes sociais, desenhou o que poderia ser outro dos vilões do filme. Ele desenhou um androide da Patrulha Vermelha baseado em um guerreiro saiyajin do passado.

Trata-se de um androide baseado no corpo de Raditz, um saiyajin puro e irmão mais velho de Goku. A história se fechava em todos os ângulos. A aparição original do vilão teve uma intensa interação com Gohan, pois o sequestrou quando era criança, e com Piccolo, que foi encarregado de matá-lo. Então, um novo reencontro teria sido simplesmente brutal.

Eles poderiam ter dado a ele uma história obscura, dizendo que os atuais líderes da Patrulha Vermelha encontraram um laboratório escondido do Dr. Gero, onde havia DNA de todos os saiyajins, e a partir disso criaram sua própria versão de Raditz.

Se esta história fizesse parte do cânone, Dragon Ball teria alcançado os níveis mais altos que atingiu durante os arcos de Z.

Da mesma forma, quem o imaginou foi o ilustrador chileno Salvamakoto, que fez a versão androide de Raditz e a postou em suas redes sociais. Foi um design baseado nos rumores que diziam que ele seria o vilão de Dragon Ball Super: Super Hero.