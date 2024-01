Para quem Trunks do futuro está olhando? Um detalhe inédito dos Guerreiros Z de Dragon Ball vem à tona

A apresentação de Dragon Ball Z, além de ter a maravilhosa música, termina com uma imagem que mostra os principais membros dos guerreiros Z. Desde as primeiras fases do anime, vimos Trunks do futuro sem saber quem ele era.

Conforme a série avança, os produtores da Toei Animation adicionaram o detalhe do Super Saiyajin, depois que Goku alcançou essa transformação no arco de Namek, enquanto enfrentava Freeza.

Vegeta, Krilin, Piccolo, Goku, Gohan, Yamcha, Ten Shin Han e Chaoz olham fixamente para frente com atitude de batalha. Mas Trunks do futuro desvia seu olhar de onde os outros estão olhando. Qual é a explicação para esse fenômeno? Nos poucos segundos em que essas imagens aparecem, o filho de Bulma nunca deixa de olhar para o seu lado direito.

A teoria mais simples e lógica é que ele está olhando para seu pai. Esse personagem cresceu em uma realidade sem uma figura paterna, já que Vegeta, assim como quase todos os Guerreiros Z, morreram lutando contra os androides Número 17 e Número 18, da Patrulha Vermelha.

Então, incapaz de dizer-lhe que ele é seu filho, ele o olha atentamente para conhecê-lo o máximo possível.

Outra teoria sobre o que Trunks está olhando é que o personagem não está em sua linha do tempo, e ao saber que ele não fica por muito tempo nesta realidade, é a forma como representam a diferença do filho de Vegeta dos demais Guerreiros Z.

Aprecie as duas imagens e nos diga o que você acha que Trunks do Futuro está olhando.

Dragon Ball Z. Guerreros Z