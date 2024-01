Chainsaw Man renasce com este cosplay fofo de Yoru como uma inocente garota

Sem dúvida, Chainsaw Man é uma das sagas de mangá e anime que tem causado mais furor entre a comunidade dedicada ao FanArt e ao cosplay nos últimos tempos.

A história, em sua versão animada, é um dos exemplos mais memoráveis de uma adaptação bem-sucedida em termos de fidelidade em relação à obra original.

Trata-se de uma conquista importante, se considerarmos que o material impresso original é bastante violento, distorcido e controverso, mesmo para os padrões da produção japonesa.

Imagem: Kotaku | Denji e Power - Chainsaw Man.

Talvez por isso, o fandom de Chainsaw Man conta com algumas peculiaridades chamativas que acabam sendo refletidas de alguma forma em homenagens de cosplay e fanart.

O caso que compartilharemos hoje cumpre um pouco com esse parâmetro. Onde um personagem estranho e até perturbador é tomado para dar uma reviravolta um tanto oposta, mas igualmente inquietante, embora pareça fofo à primeira vista.

Yoru se transforma em um personagem diferente, mas igualmente perturbador, com este cosplay

Vamos começar com o básico e introdutório para aqueles que não têm o prazer de conhecer esta franquia. Chainsaw Man é um mangá seinen escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto, que posteriormente foi adaptado para o anime.

A história centra-se em Denji, um jovem que se torna um híbrido de humano e demônio depois de fazer um pacto com Pochita, um cão demônio. Assim, o protagonista se torna um caçador de recompensas de demônios, trabalhando para os Public Safety Devil Hunters, uma organização governamental que luta contra os demônios.

Na segunda parte do mangá, Chainsaw Man: Parte 2, é introduzido um novo personagem: Yoru, o demônio da guerra. Uma entidade demoníaca incrivelmente poderosa, que representa o medo da guerra.

Yoru, pode-se dizer, é a antagonista principal da segunda parte do mangá. Seu objetivo é matar Chainsaw Man, a quem ela considera responsável por sua fraqueza. No passado, Yoru era um dos demônios mais poderosos do mundo, mas seu poder foi drasticamente reduzido quando Chainsaw Man matou o demônio das armas nucleares, e daí vem o conflito.

O peso do personagem como antagonista é significativo e, sob esse parâmetro, a artista de cosplay aka_purin montou a impressionante homenagem que vemos acima.

Yoru tem um tom um pouco mais patricinha e atraente, mas sua presença ainda é um tanto perturbadora.