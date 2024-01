Ten Shin Han parece incrível nesta adaptação live action de Dragon Ball Z feita pela inteligência artificial

É 2024 e o respeitável live action de Dragon Ball não existe nem nas sombras. Sabemos que não chegará este ano, mas a partir do FayerWayer continuaremos pressionando para que seja feito. Levantamos a bandeira de um filme de ação real que nos emocione tanto quanto o mangá e o anime.

Sabemos que é possível. A Disney e a Marvel Studios provaram isso com Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Então, se vocês do Universo Cinematográfico da Marvel estão nos lendo, considerem fazer um filme de Dragon Ball. Na verdade, apresentamos essa ideia de Ten Shin Han que faz a inteligência artificial.

O usuário Ai viking faz esta publicação incrível em que aparece esta versão de ação real de Ten Shin Han em sua conta do TikTok. Possui alguns erros, como o fato de não ter o terceiro olho na testa, mas bem, já sabemos que não é o produto final que seria lançado em um filme hipotético.

Ten Shin Hann Dragon Ball

Ten Shin Han é um personagem fictício do mangá e anime Dragon Ball, criado por Akira Toriyama. Ele aparece pela primeira vez no mangá no capítulo # 113 The 22nd Tenkaichi Budokai, publicado pela primeira vez na revista Shōnen Jump em 12 de março de 1986.

Ele é um humano das artes marciais que foi treinado pelo mestre Tsuru Sen'nin, um antigo companheiro e depois inimigo do mestre Kame Sen'nin. Ten Shin Han é um guerreiro muito poderoso e é um dos personagens mais fortes da Terra.

O guerreiro é um personagem complexo e contraditório. Inicialmente, é um personagem frio e impiedoso, que não hesita em matar seus inimigos. No entanto, após sua luta com Goku no 22º Torneio dec começa a mudar. Ele se torna mais compassivo e bondoso, e se junta a Goku e seus amigos para lutar contra o mal.

Ten Shin Han é um personagem importante na história de Dragon Ball. Ele é um aliado chave de Goku e seus amigos, e está sempre disposto a ajudar os necessitados.