O iPhone 16 vazou em um render ultra detalhado e parece que a Apple esconde uma surpresa em seu lado

Ainda faltam vários meses para que a Apple lance no mercado o inevitável e já confirmado iPhone 16. Mas começaram a circular rumores consistentes sobre como seria esse novo telefone, com alguns detalhes preocupantes, principalmente pelo contexto comercial de sua futura chegada.

A estratégia com a Apple continua confusa, ou no melhor dos casos, saturada, com o lançamento iminente do seu dispositivo de Realidade Mista Vision Pro. Uma vez que todos os esforços de promoção e marketing parecem estar focados em vender este aparelho como o sucessor do iPhone.

Mas essa mesma dinâmica nos levou a questionar o que os rapazes de Cupertino têm planejado para a próxima geração deste smartphone programado para ser lançado ainda este ano, em 2024.

Por semanas, tudo indicava que não haveria novidades espetaculares ou chamativas com esta nova geração. Mas agora foram vazadas uma série de imagens que parecem sugerir algumas surpresas a caminho.

Assim é o iPhone 16 Pro: este render seria o mais detalhado e fiel até o momento

O iPhone 16 Pro é um dos telefones mais esperados do ano e, de acordo com a informação mais recente, publicada pelos colegas do MacRumors, o iPhone 16 Pro será muito semelhante ao seu antecessor, o iPhone 15 Pro, realmente.

Talvez a diferença mais notável seria na tela, que obviamente seria um pouco maior, chegando a 6,27 polegadas.

Mas se analisarmos cuidadosamente a galeria de imagens publicadas pelo site, nos depararemos com outra novidade interessante em um de seus lados: o botão de captura que foi movido para o lado direito do dispositivo, abaixo do botão de ligar.

Imagem: MacRumors | iPhone 16 Pro render.

Este botão capacitivo acredita-se que contará com um sensor de força e funcionaria, inicialmente, como um atalho para o aplicativo da câmera. Exatamente como se fosse um smartphone Android de, há uma década atrás?

Mas temos certeza de que este botão integrará algumas outras funções importantes e atraentes em maior ou menor medida, já que se espera que seja exclusivo dos modelos Pro.

Quanto à câmera, nas imagens vemos que o iPhone 16 Pro terá uma configuração de lentes triplas na parte traseira, com um sensor principal de 48 MP e uma teleobjetiva com zoom óptico de 5x no modelo Pro Max.