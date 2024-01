Espera-se que a Apple faça um grande anúncio do Vision Pro “a qualquer momento”

Chegam indícios emocionantes sobre o adiantamento do lançamento do tão esperado Apple Vision Pro.

De acordo com relatórios recentes, prevê-se que este inovador dispositivo chegue ao mercado estadunidense em datas mais próximas do que inicialmente previsto, com disponibilidade de fornecimento para distribuição a partir do próximo mês.

Os rumores sobre um possível anúncio iminente ganham ainda mais força com os recentes vazamentos. Mark Gurman, conhecido por seus relatórios na Bloomberg, sugere em seu último boletim Power On que a Apple pode estar preparando o terreno para apresentar oficialmente o Apple Vision Pro em um futuro próximo.

Especula-se que esse movimento estratégico possa ter como objetivo desviar a atenção do público de outro importante evento tecnológico, o CES 2024.

Gurman, que tem acompanhado de perto os avanços deste dispositivo, mencionou anteriormente que as unidades do Apple Vision Pro já estão a caminho de vários armazéns em todo os Estados Unidos.

Espera-se que essas unidades aguardem sua distribuição nas lojas da Apple, o que pode indicar um possível lançamento nas últimas semanas de janeiro ou início de fevereiro.

Estes indícios geram grande expectativa, especialmente entre os seguidores ávidos da marca, que esperam ansiosos conhecer mais sobre as características e capacidades deste inovador produto.