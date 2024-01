Dragon Ball Z: este seria o motivo real pelo qual o Super Saiyajin é loiro

Dragon Ball Daima se apresenta como a grande revelação na franquia de Akira Toriyama para o ano de 2024. A Toei Animation confirmou que esta nova série oferecerá uma história completamente original e será apresentada em paralelo ao progresso de Dragon Ball Super.

Este último, por sua vez, se prepara para uma revolução com o tão esperado lançamento do capítulo 100 do mangá, que estará a cargo de Toyotaro. Este personagem pode ter colocado em dúvida um dos grandes mitos de Dragon Ball relacionados com a transformação Super Saiyajin.

No passado, o próprio Toriyama explicou por que a transformação Super Saiyan tinha um tom amarelo. Ele argumentou que, para a elaboração do mangá, era mais prático, pois o tom branco simplificava a tarefa ao não exigir a coloração em preto do cabelo de Goku.

No entanto, Toyotaro insinuou a possibilidade de que essa explicação seja apenas uma brincadeira do mangaká e não represente o verdadeiro motivo.

Toyotaro apresenta uma explicação que parece ser muito mais coerente do que a ideia simples de preguiça de Toriyama ao colorir o cabelo de Goku.

De acordo com as declarações do atual responsável por Dragon Ball Super, ao mudar a cor do cabelo de Goku, também se modifica a camiseta interior do guerreiro, o que implicaria um trabalho adicional da mesma maneira.

A explicação mais lógica aponta para buscar um equilíbrio entre as cores branca e preta no mangá. Ao requerer um tom diferente para o cabelo, decidiu-se adicionar cor a outro aspecto físico de Goku.

Toyotaro sustenta que a razão apresentada por Toriyama pode ser mais um exemplo de sua humildade e, além disso, uma maneira de adicionar um toque de humor ao seu trabalho. Com essas declarações, ele poderia ter desacreditado um dos grandes mitos da história de Dragon Ball em relação à transformação Super Saiyajin.