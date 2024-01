Sam Altman fala sobre a sua demissão da OpenAI: “Foi um momento extremamente doloroso”

No mundo da inteligência artificial e tecnologia, as empresas frequentemente enfrentam mudanças inesperadas. E como muitos já devem ter lido, isso aconteceu algumas semanas atrás com Sam Altman, o CEO da OpenAI.

Após uma semana turbulenta, o cofundador do ChatGPT foi demitido e depois recontratado na empresa que ele mesmo ajudou a construir.

No entanto, recentemente ele se referiu a este período complexo de sua carreira, que, segundo ele, acabou sendo benéfico para a empresa.

As declarações de Sam Altman

Durante uma entrevista com Sam Jacobs, editor-chefe da Time, Altman refletiu sobre sua surpreendente demissão da OpenAI em novembro, seguida por uma rápida reintegração ao cargo.

"Foi um momento extremamente doloroso para mim em nível pessoal, mas acredito que foi excelente para a OpenAI", expressou.

E é que ao retornar, Altman afirma que encontrou a empresa mais unida e determinada do que nunca. "Não desejo isso a ninguém, mas foi muito positivo para a empresa", afirmou.

Além disso, ele apontou que embora não esperasse que esses desafios surgissem tão cedo, era previsível que surgissem tensões no caminho da OpenAI em direção ao desenvolvimento da Inteligência Artificial Geral (AGI), uma forma de IA com capacidades humanas como senso comum e consciência.

Sua reflexão após o conflito na OpenAI

Em relação às lições aprendidas, Altman destacou a importância de contratar pessoas competentes, o que ele considera a tarefa mais crucial para um CEO.

Após seu retorno, a diretoria da OpenAI foi renovada, incluindo Bret Taylor, um veterano do Vale do Silício, e Larry Summers, economista e ex-presidente de Harvard, e mantendo Adam D'Angelo, CEO e cofundador do Quora, do conselho anterior.

Isso sim, a mudança mais significativa em relação a esta nova junta é que agora eles terão a possibilidade de vetar as decisões de Altman.

“O que me deixa mais orgulhoso é perceber que a equipe executiva pode gerenciar a empresa sem mim. Eu poderia me aposentar e a OpenAI ficaria bem”, disse.