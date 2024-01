Sacrilégio espacial? A acusação da Tribo Navajo contra a NASA por enviar cinzas humanas à Lua

Recentemente, a tribo Navajo dos Estados Unidos expressou sua preocupação para a NASA sobre a próxima missão lunar Peregrine 1 (TO2-AB), devido à inclusão de um elemento curioso na carga do foguete.

Esta missão marcará o retorno dos EUA à Lua após décadas, mas há um detalhe nessa missão que está incomodando a tribo.

E é que as empresas Celestis e Elysium Space planejam enviar restos humanos ao espaço, uma prática que já havia sido criticada nos anos 90 quando a NASA enviou as cinzas do cientista Eugene Shoemaker à Lua.

A reivindicação da tribo Navajo

Buu Nygren, presidente da Nação Navajo, apresentou uma queixa formal à NASA, lembrando de um acordo prévio com a tribo e citando um documento assinado pela administração Biden em 2021 que promete consultá-los em questões relevantes.

Aí, Nygren destacou que a Lua é um espaço sagrado para muitas culturas indígenas, incluindo a sua, por isso consideram que depositar restos humanos lá é uma profanação.

O que a NASA e a Celestis responderam?

Por sua vez, a NASA respondeu que as cargas fazem parte de uma missão comercial privada e, portanto, não podem influenciar na decisão final.

Isso significa que, embora algumas cargas possam causar preocupação em certas comunidades, se forem missões comerciais e não governamentais, o organismo não pode fazer nada.

"O processo regulatório que aprova missões espaciais não considera o cumprimento dos princípios de nenhuma religião no processo, por razões óbvias. Nenhuma religião individual pode ou deve ditar se uma missão espacial deve ser aprovada", disse Charles Chafer, diretor executivo e co-fundador da Celestis, de acordo com o artigo da Space.

E sentenciou: "Ninguém, nem nenhuma religião, é dono da lua e, se fossem levadas em consideração as crenças das diversas religiões do mundo, é muito provável que nenhuma missão fosse aprovada. Simplesmente, não permitimos e nunca permitimos que as crenças religiosas ditem os esforços espaciais da humanidade; não existe e não deveria haver uma prova religiosa".

Enquanto isso, o valor monetário continua estando acima das crenças individuais.