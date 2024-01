O dia em que o Sol vai explodir: cientistas calculam quando será o fim do nosso sistema planetário

Cientistas que se dedicam ao estudo dos mistérios que esconde o cosmos sabem que nossa estrela massiva, o Sol, tem uma data de validade. As pesquisas sobre os astros que estão a anos-luz de distância oferecem uma visão do que nos aguarda no futuro como Sistema Solar.

O nosso Sol vai explodir, disso parece não haver dúvida alguma. No entanto, falta muito para que isso aconteça. Não é uma ameaça imediata, de acordo com os cálculos de uma equipe científica liderada pelo renomado astrônomo Cristian Giupponne.

No FayerWayer , já falamos anteriormente sobre a explosão de estrelas massivas no universo.

É um fenômeno conhecido como Supernova e deixa um espetáculo visual no firmamento, para aqueles que o veem de uma distância suficiente para não serem alcançados por essa explosão de energia.

Utilizando dados do Explorador de Polarimetria de Raios-X por Imagens (IXPE) da NASA, pesquisadores descobriram novas informações sobre o remanescente da supernova Tycho, uma estrela cuja explosão foi observada na Terra em 1572. X-RAY (IXPE: NASA/ASI/MSFC/INAF/R. FERRAZZOLI, ET

Ao nosso Sol, teoricamente, também vai acontecer. Quando? Um estudo sobre uma estrela massiva similar à nossa, que está a cerca de 12 mil anos-luz de distância, oferece uma visão que permite aos cientistas calcular o nosso fim.

Estamos apenas na metade da vida do Sol

A estrela massiva que orbitamos está apenas a meio caminho de sua vida. O Sol é uma estrela do tipo G e estima-se que continuará fornecendo energia por mais alguns bilhões de anos. O estudo descobre que a explosão em supernova ocorrerá dentro de cinco bilhões de anos.

Estima-se que, para esta estrela em particular, o seu fornecimento de hidrogênio no núcleo se esgotará e ela começará a fundir hélio em vez de hidrogênio. Essa fase é conhecida como sequência principal e marcará o início de uma fase evolutiva diferente para o Sol.

Será esse o fim da Terra?

A verdade é que, nessa fase, não haverá Terra para testemunhar a explosão do Sol em uma supernova. Antes disso, a estrela se tornará uma gigante vermelha. Esse fenômeno fará com que ela engula os planetas interiores, incluindo a Terra.

Eventualmente, após um período de vários bilhões de anos como gigante vermelha, o Sol se despojará de suas camadas exteriores e se tornará uma anã branca. É então que o processo de resfriamento começará e, posteriormente, ocorrerá uma implosão.