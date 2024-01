Finalmente! A OpenAI anuncia a chegada da sua GPT Store

No início de novembro, a OpenAI revelou seus planos de criar uma loja centralizada destinada a abrigar os GPT gerados pelos usuários do ChatGPT, permitindo que eles comercializem e obtenham lucros com suas criações na plataforma.

No entanto, apesar de ter sido anunciado o seu lançamento para o final desse mesmo mês, este foi adiado. Em dezembro, foi confirmado que também não seria realizado durante esse período, adiando a sua chegada até o ano de 2024.

No entanto, recentemente, a OpenAI enviou uma notificação aos usuários que desenvolveram suas próprias versões do GPT, informando que a loja será lançada finalmente entre 8 e 14 de janeiro.

A GPT Store, à semelhança das lojas de aplicativos dos sistemas operacionais móveis, categorizará as criações e as classificará em rankings de acordo com a quantidade de downloads que possuírem.

Num e-mail de poucas linhas enviado aos criadores, a OpenAI forneceu três diretrizes básicas para aqueles que planejam compartilhar seus GPT na nova loja:

Aceitar a política e diretrizes de uso da marca para garantir a conformidade do GPT com tais regulamentos.

Verificar o perfil de criador dentro das configurações de usuário.

Publicar os GPT de forma pública, não privada ou acessível apenas por meio de link.

Um aspecto interessante das diretrizes de uso da marca é que elas enfatizam que as criações geradas em sua plataforma são sempre feitas "com" elas, não "por" elas.

Por exemplo, não é permitido afirmar que uma imagem foi criada "por" DALL·E 3 ou que um texto foi escrito "por" ChatGPT, mas sim que foram criados "com" eles. São nuances relevantes a serem consideradas.

Os GPT representam uma das últimas inovações do ChatGPT, permitindo que qualquer usuário gere variantes do bot com instruções, contexto e arquivos para enriquecer seu conhecimento.

Essas versões podem ser especializadas em corrigir textos, traduzir, resolver consultas de programação ou até mesmo desempenhar o papel de professor de Matemática.

Com a abertura da loja digital, os usuários terão um espaço centralizado onde encontrar propostas de outros criadores de GPT e obter benefícios econômicos por suas próprias criações.

Foi um processo mais longo do que inicialmente esperado e, embora ninguém antecipasse que o lançamento na data estimada levaria a um dos eventos mais surreais na indústria tecnológica, finalmente verá a luz nos próximos dias.