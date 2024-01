A Apple Vision Pro tem concorrência com este capacete de Realidade Mista apresentado pela Sony na CES 2024

Em teoria, estamos a semanas da Apple finalmente lançar oficialmente seu dispositivo de Realidade Mista, o Vision Pro. No entanto, estamos diante de uma situação complexa em que surgiu repentinamente um novo concorrente no contexto das atividades da Consumer Electronics Show, CES 2024: Sony.

Antes do início das atividades da feira, a empresa japonesa realizou uma apresentação que mostrava sua aposta central para este evento, focada na produção de ferramentas tecnológicas para ambientes de produção virtual, e agora eles mostraram os primeiros detalhes de um novo visor que, essencialmente, é uma resposta ao dispositivo dos rapazes de Cupertino.

Imagem: Sony | A Sony estará presente na Consumer Electronics Show - CES 2024, mas sua participação será peculiar, com um foco em tecnologia, mas com uma abordagem diferenciada.

Em si, este dispositivo ainda não possui um nome oficial, mas os executivos da Sony Corporation divulgaram todos os detalhes iniciais sobre o desenvolvimento deste sistema de criação de conteúdo espacial imersivo, que possui um head mounted display XR equipado com microdisplays OLED de alta qualidade 4K e função de vídeo.

Até aqui, tudo parece muito semelhante ao Apple Vision Pro, mas onde este dispositivo se destacaria seria com a integração de um par de controles otimizados para interação intuitiva com objetos 3D e posicionamento preciso.

O visor de Realidade Mista da Sony pode superar o Apple Vision Pro

Este sistema, de acordo com o que foi relatado pelos colegas do Cnet, tem como objetivo ajudar os criadores na geração de conteúdo 3D. Portanto, a Sony planeja se associar a desenvolvedores de diferentes tipos de software de produção 3D, do setor de entretenimento e design industrial, para desenvolver essa plataforma.

No momento do lançamento, a Sony tem um acordo exclusivo com a Siemens, líder em tecnologia industrial, para apresentar uma nova solução para design imersivo e engenharia de produto colaborativa utilizando o software da plataforma de negócios digital aberta Siemens Xcelerator.

No vídeo oficial de sua revelação, podemos ver uma série de cenários hipotéticos e conceituais onde o visor de Realidade Mista poderia ser aplicado:

Este sistema de criação de conteúdo espacial, equipado com um head mounted display XR com microdisplays OLED 4K e tecnologia de renderização patenteada pela Sony, permite a renderização realista de texturas de objetos 3D e expressões de personagens humanos em tempo real e com alta definição.

Além da funcionalidade de tela de vídeo transparente e do reconhecimento espacial com um total de seis câmeras e sensores, o sistema conta com um controle em forma de anel que permite ao usuário manipular objetos de forma intuitiva no espaço virtual, assim como um controle de sinalização que permite apontar com precisão, permitindo que os criativos projetem no espaço virtual com controles e teclados, tudo enquanto usam o head mounted display.

Graças a isso, os usuários não apenas serão capazes de ver modelos 3D em escala real em ambientes de Realidade Estendida (XR) com uma tela de alta definição, mas também criar e modificar modelos 3D nele.

O sistema ainda não possui um nome oficial definitivo, mas pelo menos a empresa japonesa revelou que estará disponível no final deste mesmo ano de 2024.

A Sony e seus parceiros anunciarão mais detalhes como especificações, data de lançamento e regiões, preço, canais de venda e compatibilidade de software posteriormente.