Radioamador entra em contato com a Estação Internacional da NASA de casa

Um apaixonado radioamador, Doug, conseguiu um feito impressionante a partir de sua casa ao estabelecer comunicação com a Estação Espacial Internacional (EEI). Equipado com uma antena fabricada por ele mesmo, ele conseguiu iniciar uma conversa com um astronauta na EEI, ultrapassando os limites terrestres com um sinal de rádio.

A EEI é um projeto de colaboração de várias agências espaciais principais, incluindo a NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA. Doug descobriu que a EEI passaria sobre sua localização e aproveitou a oportunidade para contatá-la usando uma antena similar às de televisão.

Apesar de a EEI orbitar a mais de 400 quilômetros de altura e se mover a 28 mil quilômetros por hora, a transmissão de sinais de rádio da Terra até a estação não é tão complicada graças à velocidade e alcance das ondas de rádio.

O principal desafio reside na coincidência do momento certo: quando a EEI está visível no céu e um astronauta está disponível para responder.

Embora os astronautas participem de programas como ARISS para interagir com estudantes, entrar em contato com eles fora desses eventos programados requer sincronização e disposição deles para responder.