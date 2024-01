Nova ROG Zephyrus G16 apresentada na CES 2024: poderosa, ultradelgada e com uma tela OLED de 240Hz

A ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou o Zephyrus G16 2024, o mais recente da linha de destaque de laptops para jogos finos e leves extremamente poderosos. Este laptop gamer possui um novo chassi de alumínio usinado por CNC, um conjunto de luzes personalizáveis Slash Lighting e uma nova cor Platinum White, enquanto os chips de última geração acelerados por IA da Intel e NVIDIA estão prontos para levar os jogadores e criadores a novas alturas de desempenho.

A G16 está equipada com uma tela ROG Nebula, painéis que desta vez adicionam a tecnologia OLED para fornecer cores incrivelmente precisas e alto nível de contraste, e também são compatíveis com G-SYNC para experiências de jogo incríveis. A tecnologia de resfriamento eficiente, que inclui a tecnologia de três ventiladores, metal líquido e câmaras de vapor em modelos selecionados, permite que o Zephyrus G16 respire facilmente apesar de seu design ultraportátil.

Design completamente renovado

A Zephyrus G16 de 2024 foi completamente redesenhada tanto por dentro como por fora. Possui uma estrutura totalmente nova de alumínio usinado por CNC para alcançar a combinação perfeita de redução de peso, rigidez estrutural e maior espaço no chassi.

Isso permite um design de teclado de borda a borda, bem como a inclusão de alto-falantes maiores e mais potentes com uma resposta de graves superior. Os alto-falantes são 25% maiores do que a geração anterior, com um aumento de 47% no volume para experiências de áudio mais imersivas do que nunca. O Zephyrus G16 também possui teclas individuais maiores e um touchpad maior, para uma digitação superior, rolagem precisa e jogabilidade fluída.

Este chassi de alumínio premium também apresenta uma nova cor, Platinum White. Assim como seu homônimo metal, o Platinum White possui um acabamento fosco audacioso e brilhante que define o luxo. O Zephyrus G16 também possui um novo conjunto de luzes LED na tampa. Esse conjunto de luzes Slash Lighting segue uma diagonal ao longo da tampa da máquina, com sequências animadas e a capacidade de personalizar completamente um padrão único, permitindo aos usuários garantir que nunca passem despercebidos. O Zephyrus G16 tem apenas 1,49 cm de espessura e pesa apenas 1,85 kg. Esta máquina ultradelgada e ultraportátil consegue redefinir as possibilidades do que um laptop fino e leve pode oferecer.

Desempenho nunca antes visto, potencializado com IA

Com um processador AMD Ryzen™ da série 8000, com suporte para inteligência artificial da AMD Ryzen, o Zephyrus G14 está pronto para o futuro com suporte para ferramentas de produtividade do Windows Studio, como emolduramento automático, correção de contato visual e efeitos avançados de plano de fundo em videochamadas.

A Zephyrus G14 também possui uma GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 para ter acesso a recursos avançados como DLSS 3.5, Geração de Quadros e Reconstrução de Raios para melhorar a qualidade visual e a resposta nos jogos mais exigentes.

A Zephyrus G16 possui um processador Intel Core Ultra 9 185H com até 11 TOPS de potência de cálculo de inteligência artificial, além de uma GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 para um desempenho incrível em todos os últimos jogos e aplicações criativas.

Com o suporte de inteligência artificial dedicado para ferramentas como Omniverse e Stable Diffusion, os usuários podem pular filas longas na nuvem e gerar imagens localmente em apenas alguns segundos.

Os projetos de edição de vídeo e renderização 3D são mais de duas vezes mais rápidos com a aceleração de inteligência artificial, tudo isso enquanto consomem menos energia para uma vida útil da bateria mais longa. Com acesso completo às últimas tecnologias aceleradas por inteligência artificial, esse hardware pode lidar facilmente com o software e os jogos de criação mais recentes sem nenhum esforço.

Primeiro laptop ROG com tela ROG Nebula e tecnologia OLED

A ROG tem o prazer de anunciar que o novo Zephyrus G16 apresenta o primeiro painel OLED em um laptop gamer ROG. Com uma tela de resolução 2.5K e 240Hz, este laptop oferece uma incrível combinação de fidelidade visual e qualidade de imagem em jogos de ritmo acelerado. Como verdadeiros laptops para jogos, a ROG também se orgulha de anunciar que, graças a uma parceria com a Samsung e a NVIDIA, essas são as primeiras telas OLED para laptops com suporte G-SYNC, oferecendo uma incrível clareza de movimento mesmo se as taxas de quadros caírem momentaneamente.

Como monitores OLED ROG Nebula Display, essas telas têm tudo o que os jogadores precisam. O monitor possui uma proporção de aspecto de 16:10, certificação VESA DisplayHDR True Black 500 e uma impressionante relação de contraste de 1.000.000:1. Com os pretos profundos reais de um pixel OLED, o conteúdo HDR e os jogos realmente se destacam.

As telas também apresentam uma cobertura de 100% do espaço de cor DCI-P3 e uma precisão Delta E inferior a 1, tornando essas telas de jogos igualmente capazes como tela principal para criadores de conteúdo que exigem precisão de cor em seu trabalho. Para os gamers, o incrivelmente rápido tempo de resposta de cinza a cinza de 0,2ms praticamente elimina o efeito fantasma e proporciona a imagem mais limpa possível a cada atualização da tela.

Resfriamento hiper eficiente

Os laptops ultraleves e potentes exigem soluções de resfriamento incrivelmente eficientes, por isso o Zephyrus G16 foi equipado com as últimas melhorias em resfriamento inteligente ROG Intelligent Cooling para manter seu desempenho.

O composto térmico de metal líquido de alto desempenho na CPU e a introdução dos ventiladores Arc Flow de segunda geração fazem com que o calor se mova eficientemente para fora do chassi. A tecnologia de três ventiladores, um sistema que utiliza um terceiro ventilador auxiliar para ajudar a mover o fluxo de ar sobre os componentes montados na superfície da placa-mãe, assim como ajudar a extrair o calor da GPU, elimina ainda mais o calor da máquina.

Os modelos Zephyrus G16 equipados com uma GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 ou a GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, em vez disso, estão equipados com um sistema de refrigeração a vapor personalizado com ventiladores duplos para acomodar seu hardware de ponta e manter um desempenho de primeira linha, apesar do chassi compacto.

A Zephyrus G16 vem com três meses de Xbox Game Pass Ultimate, que oferece acesso a uma biblioteca de centenas de jogos excelentes.