Nascem os Guerreiros S: esta imagem de Dragon Ball Super é comparada com a icônica apresentação de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Super deixou os fãs sem fôlego ao concluir seu último arco no mangá, intitulado Super Hero. Este emocionante capítulo leva os leitores por uma batalha intensa onde personagens conhecidos se unem para enfrentar as ameaças desencadeadas pelo vilão Cell Max, uma versão aprimorada do antigo inimigo Cell.

Uma das imagens do mangá, ilustradas por Toyotaro, mostra o nascimento de uma nova geração de guerreiros que salvam o mundo em Dragon Ball Super, os Guerreiros S.

O misterioso vilão Cell Max apresenta um desafio formidável, e para enfrentá-lo, Piccolo e Gohan revelam transformações impressionantes. Piccolo surpreende com sua nova forma chamada Orange, enquanto Gohan libera seu poder em uma transformação chamada Beast. Essas novas habilidades mostram que a saga Dragon Ball continua explorando limites e surpreendendo os fãs com inovação.

A batalha não depende apenas dos guerreiros veteranos. Goten e Trunks, juntamente com o sempre confiável Krilin e a Andróide Número 18, unem-se para enfrentar as ameaças que rondam a Terra. A colaboração entre as gerações destaca a continuidade da saga e a importância da união na luta contra o mal.

Uma imagem icônica após a luta mostra os guerreiros em uma posição semelhante aos Guerreiros Z de Dragon Ball Z. Esta homenagem visual não apenas presta tributo à história passada da franquia, mas também simboliza a passagem de bastão entre gerações e a capacidade da nova geração de defender a Terra.

Guerreros S. Dragon Ball Super

A ausência de Goku e Vegeta nesta batalha chave adiciona uma reviravolta intrigante à história. Embora os heróis icônicos não tenham participado diretamente, sua ausência destaca a crescente importância dos Guerreiros Z secundários e o potencial para novas histórias e personagens no universo de Dragon Ball.

Com o encerramento do arco Super Hero, Dragon Ball Super deixou uma marca indelével na saga. As novas transformações, a colaboração entre gerações e a surpreendente ausência de Goku e Vegeta prometem emocionantes desenvolvimentos futuros no mundo de Dragon Ball. Os fãs aguardam ansiosos pelos próximos capítulos, antecipando novas aventuras e desafios para seus heróis favoritos.