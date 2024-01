Modelo do OnlyFans apresenta IA que permitirá aos seus seguidores conversar com o robô como se fosse ela

Em uma demonstração do avanço no campo da inteligência artificial, a conhecida modelo do OnlyFans, Amouranth, apresentou uma inovadora IA que permite aos seus seguidores interagir com um robô que simula ser ela mesma.

Esta nova forma de interação oferece aos fãs a possibilidade de manter conversas e obter conteúdo personalizado, mesmo que todo o material seja gerado completamente pela inteligência artificial.

Desde o seu lançamento, a IA conhecida como Amouranth AI tem causado grande agitação na comunidade de seguidores da modelo. Em apenas três dias, sua conta na plataforma Fansly acumulou mais de 1300 seguidores interessados em experimentar essa nova forma de interação.

A descrição do programa promete uma experiência única, destacando que a IA tem uma "memória infinita", se mostra tão "selvagem" quanto a Amouranth real e está disponível a qualquer momento para seus seguidores.

Personalização e Planos

Uma das características mais destacadas do Amouranth AI é a possibilidade dos seguidores enviarem fotos, notas de voz e até mesmo vídeos personalizados, tudo gerado artificialmente.

Para acessar essa experiência, os seguidores podem escolher entre diferentes planos com preços que variam de acordo com suas preferências.

Desde o plano “amigos” por US$ 6 por mês, até o plano “namorado” por US$ 200 mensais, os seguidores podem selecionar o nível de interação e o conteúdo que desejam obter.

Apesar da emoção gerada por essa inovação, também surgiram certas polêmicas e debates em torno dela.

Alguns críticos argumentam que essa forma de interação com uma inteligência artificial pode distorcer as relações pessoais e promover uma falsa sensação de intimidade.

Além disso, surgem questionamentos sobre a veracidade e autenticidade desse tipo de interação gerada por IA.