Hogwarts Legacy vende mais de 22 milhões de cópias e abre caminho para novos jogos de Harry Potter

O ano de 2023 foi um novo ano de conquistas para os fãs de games e de Harry Potter. Ao todo, mais de 22 milhões de unidades do jogo Hogwarts Legacy foram vendidas ao longo do último ano, sendo 2 milhões apenas no mês de dezembro.

Completamente inspirado pelo mundo mágico de Harry Potter, o jogo chamou atenção por unir características e elementos da série aclamada pelos fãs a um game de mundo aberto.

Prova disso é que foram registradas mais de 707 milhões de horas de jogo no último ano. Dentro do game, a interação com os jogadores também gerou dados notáveis. Foram mais de 819 milhões de poções preparadas, 1,3 bilhões de plantas mágicas colhidas, 593 milhões de animais mágicos resgatados e mais de 4 bilhões de bruxos das trevas derrotados.

Além de curtir essas experiências do mundo bruxo, cada jogador tem a possibilidade de vivenciar a vida em Hogwarts e escolher uma das quatro casas clássicas da série.

Vem novidade por aí?

Hogwarts Legacy foi um dos lançamentos relacionados ao mundo de Harry Potter mais aguardado dos últimos anos. Com a proposta de permitir que cada jogador viva sua história no mundo mágico, o jogo caiu nas graças dos fãs.

Conforme publicado pelo TechTudo, o sucesso da franquia foi tão grande que novos jogos com temáticas inspiradas por Harry Potter estão por vir.

Um indicativo disso é o fato de que o próximo capítulo da saga é Harry Potter: Quidditch Champions, que será um multiplayer competitivo focado na prática do Quadribol, o esporte mais querido dos bruxos. Atualmente, o capítulo em questão está em fase de testes.

O jogo Hogwarts Legacy está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e Computador.

