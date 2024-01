‘Flex in & Out Flip’: Samsung surpreende na CES 2024 com seu telefone que se dobra para trás

No contexto da Consumer Electronics Show (CES 2024), a Samsung apresentou sua inovação tecnológica: o “Flex in & Out Flip”.

Trata-se de um dispositivo conceitual que promete marcar um novo capítulo na evolução dos telefones dobráveis, com uma tela de 6,7 polegadas semelhante ao Galaxy Z Flip 5.

O distintivo deste modelo é a sua capacidade de dobrar para trás, permitindo o uso do ecrã mesmo quando está fechado.

Vamos ver em breve um Samsung Flip que dobra dos dois lados? A Samsung, líder atual no segmento de telefones dobráveis, demonstrou a nova possibilidade de telefones dobráveis com sua mais recente tela flexível in&out na #CES2024 pic.twitter.com/oVYwitK8ul — Yifan Yu (@YifanYuNews) 8 de janeiro de 2024

O novo smartphone dobrável da Samsung

O "Flex in & Out Flip" destaca pelo seu design inteligente, onde um lado da tela, ao dobrar para trás, oferece espaço adicional sem obstruir as câmeras.

Além disso, este espaço adicional tem a utilidade de poder mostrar ícones do menu de configuração rápida, informações do clima, nível de bateria e controles de reprodução multimídia, de acordo com o que informa CNET.

Flex In & Out



Um Z Flip que pode ser dobrado para dentro ou para fora, à escolha, nos divertimos pic.twitter.com/5ISoYyxRuz — Omar Belkaab (@OmarBelkaab) 9 de janeiro de 2024

Quando chegará às lojas.

Apesar de ser uma atualização potencial para a série Galaxy Z Flip, a Samsung não tem pressa em mudar seu modelo dobrável mais vendido sem uma razão sólida.

Embora o Galaxy Z Flip 5 tenha experimentado melhorias significativas em sua tela externa devido ao que os usuários pediam, o conceito "Flex in & Out" pode levar ainda alguns anos para chegar ao mercado.