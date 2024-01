Elon Musk nega o uso de drogas ilegais, apesar das acusações persistentes

Elon Musk, o bilionário CEO por trás da Tesla, SpaceX, Neuralink e muitas outras empresas, em várias ocasiões negou categoricamente as acusações de uso de drogas ilegais. No entanto, as alegações de que Musk possui um histórico de consumo de drogas e comportamento errático têm persistido ao longo dos anos.

Na verdade, em setembro de 2018, o magnata viralizou na internet depois de participar do programa de Joe Rogan para ter uma conversa intensa com o apresentador enquanto fumava um baseado de maconha diante das câmeras.

Literalmente, existe evidência audiovisual dele consumindo substâncias controladas diante da câmera, mas Elon Musk tem mantido uma postura de negação de sua história com o consumo desse tipo de itens.

Mas agora, as acusações mais recentes vêm de um relatório do Wall Street Journal, que afirma que Musk tem usado cocaína, ecstasy, cogumelos psicodélicos, cetamina e LSD. Isso tem mantido os executivos das empresas de Musk preocupados devido ao seu comportamento, que é descrito no artigo como "errático" e "desastroso".

Elon Musk responde às acusações e nega tudo

Musk respondeu às acusações em uma postagem na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, zombando do artigo do Journal e afirmando que tem sido submetido a testes aleatórios de drogas há três anos. "Nem mesmo foram encontrados vestígios de drogas ou álcool", escreveu.

Os controles aos quais Musk se refere parecem ser aqueles aos quais ele teve que se submeter por imposição do próprio conselho da Tesla Motors, após aquele incidente em 2018, onde ele se envolveu em problemas com as entidades reguladoras do mercado de ações depois de sugerir, aparentemente sob a influência de algo, que as ações da empresa automotiva teriam um valor de USD $420.

No entanto, os testes de drogas não são uma prova definitiva de que Musk não tenha usado drogas ilegais. As drogas podem ser eliminadas do sistema em questão de dias ou semanas, e os testes de drogas aleatórios nem sempre são eficazes para detectar o uso de tais substâncias.

Além disso, as afirmações de que Musk tem um histórico de consumo de drogas vêm de fontes confiáveis e recorrentes ao longo de anos completos.

Na verdade, o próprio relatório do Wall Street Journal cita várias pessoas que dizem ter visto Musk usando drogas ou que ouviram falar de seu consumo de drogas em primeira mão.

Isso implica vários problemas, desde a quebra da lei até as consequências em seu julgamento para dirigir suas empresas que conduzem projetos tão delicados como a implantação de chips em cérebros humanos.

2024 parece que terá esse assunto das adições de Elon como um dos principais elementos de debate para o setor.